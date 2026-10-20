Procimmo: Operativer Chef Terence Kast geht Ende Jahr

Renens (awp) - Beim Immobilienfondsverwalter Procimmo kommt es zu einem Abgang in der Geschäftsleitung. Der operative Chef (COO) Terence Kast verlässt das Unternehmen per Ende Jahr. Ein direkter Nachfolger ist nicht vorgesehen.

Kast habe sich nach zwölf Jahren bei Procimmo entschieden, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Er war 2014 als Verantwortlicher für Recht und Compliance eingetreten und später in die Geschäftsleitung aufgestiegen.

In seiner Zeit bei Procimmo begleitete Kast unter anderem die Lancierung neuer Fondsprodukte und die Erlangung der Bewilligung als Fondsleitung, wie es heisst. Zudem war er an der Digitalisierung des Unternehmens beteiligt.

Seine bisherigen Aufgaben werden auf die verbleibenden Geschäftsleitungsmitglieder und die bestehenden Teams verteilt. Ab Anfang 2027 besteht die Geschäftsleitung damit noch aus vier Personen: Konzernchef Arno Kneubühler, Finanzchef Besnik Bytyqi, Anlagechef Richard Dahdah und Vertriebschef Peter Keller.

Procimmo wurde 2007 gegründet und ist auf Schweizer Immobilienfonds spezialisiert. Das Unternehmen verwaltet Vermögen von rund 4,5 Milliarden Franken und beschäftigt etwa 60 Mitarbeitende am Hauptsitz in Renens, in der Niederlassung Zürich und in den Büros in Genf.

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