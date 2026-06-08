Procimmo Group schlägt Christoph Borgmann als VR-Präsidenten vor

Zug (awp) - Bei der Procimmo Group kommt es nach der Übernahme einer Mehrheit durch die Vaudoise Versicherungs-Gruppe zu Veränderungen im Verwaltungsrat. An der ausserordentlichen Generalversammlung vom 1. Juli soll Christoph Borgmann als neuer Präsident gewählt werden. Borgmann sitzt seit 2022 im Gremium.

Ausserdem soll Reto Kuhn als neues Verwaltungsratsmitglied sowie als Vizepräsident aufgenommen werden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Inklusive Nicole Beiner bestünde der Verwaltungsrat damit künftig aus drei Mitgliedern.

Der bisherige Präsident Yann de Méhérenc de Saint Pierre sowie Taner Alicehic legen ihre Mandate derweil per 1. Juli nieder.

cf/ls