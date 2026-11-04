Procimmo & Vaudoise-Aktie höher: Generalversammlung gibt Grünes Licht für Fusion - Aktie im Blick

Die Procimmo-Aktionäre haben an einer ausserordentlichen Generalversammlung am Dienstag dem Fusionsvertrag mit der erforderlichen Mehrheit zugestimmt.

Die verbleibenden Minderheitsaktionäre der Procimmo Group erhalten nun eine Abfindung in Form einer Barzahlung von 9,50 Franken pro Namenaktie, teilte Procimmo am Mittwoch mit. Derzeit sei vorgesehen, dass der Fusionsvertrag noch vor Ende des Jahres vollzogen und die Abfindung ausbezahlt werde.

Der Versicherer Vaudoise hatte im März 2026 eine Mehrheitsbeteiligung von gut 92 Prozent an der Procimmo Group übernommen. Er hatte bereits damals angekündigt, dass er das gesamte Aktienkapital übernehmen wolle und dass er eine Fusion mit Abfindung für die Minderheitsaktionäre anstrebe.

Die Vaudoise-Aktie gewinnt zwischenzeitlich 1,22 Prozent auf 748,00 Franken.

tp/hr

Zug (awp)