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04.11.2026 11:00:03
Procimmo & Vaudoise-Aktie höher: Generalversammlung gibt Grünes Licht für Fusion - Aktie im Blick
Die von der Vaudoise übernommene Immobilien-Investmentgruppe Procimmo wird nun mit der Vaudois Real Estate fusioniert.
Die verbleibenden Minderheitsaktionäre der Procimmo Group erhalten nun eine Abfindung in Form einer Barzahlung von 9,50 Franken pro Namenaktie, teilte Procimmo am Mittwoch mit. Derzeit sei vorgesehen, dass der Fusionsvertrag noch vor Ende des Jahres vollzogen und die Abfindung ausbezahlt werde.
Der Versicherer Vaudoise hatte im März 2026 eine Mehrheitsbeteiligung von gut 92 Prozent an der Procimmo Group übernommen. Er hatte bereits damals angekündigt, dass er das gesamte Aktienkapital übernehmen wolle und dass er eine Fusion mit Abfindung für die Minderheitsaktionäre anstrebe.Die Vaudoise-Aktie gewinnt zwischenzeitlich 1,22 Prozent auf 748,00 Franken.
tp/hr
Zug (awp)
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Analysen zu Vaudoise Versicherungen
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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