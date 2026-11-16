Prochem stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Prochem hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.77 PLN präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.470 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 58.2 Millionen PLN gegenüber 40.6 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch