Processa Pharmaceuticals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Processa Pharmaceuticals veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 61.58 USD. Im Vorjahresquartal waren -1.750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch