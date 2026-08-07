PROCEPT BioRobotics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PROCEPT BioRobotics präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.47 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.350 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19.35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 94.5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 79.2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch