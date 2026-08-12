ProCap Acquisition A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ProCap Acquisition A lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ProCap Acquisition A 0.030 USD je Aktie verdient.

Redaktion finanzen.ch