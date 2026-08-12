ProCap Acquisition A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ProCap Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.06 USD gegenüber 0.030 USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch