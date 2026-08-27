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27.08.2026 12:18:36

Probleme bei Gewerbeimmobilien: Helaba-Gewinn bricht ein

(Ausführliche Fassung)

FRANKFURT (awp international) - Gewinneinbruch für Deutschlands drittgrösste Landesbank Helaba im ersten Halbjahr: Belastungen im gewerblichen Immobiliengeschäft haben der Landesbank Hessen-Thüringen die Zwischenbilanz verhagelt. Der Vorsteuergewinn fiel mit 194 (Vorjahr: 458) Millionen Euro nicht einmal halb so hoch aus wie ein Jahr zuvor, auch der Überschuss schrumpfte um mehr als die Hälfte auf 148 (342) Millionen Euro.

"Dieses Halbjahresergebnis entspricht nicht unseren Erwartungen", räumte Helaba-Chef Thomas Gross ein. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr schraubte der Vorstand nach unten: Statt zwischen 600 und 700 Millionen Euro Vorsteuerergebnis werden noch rund 500 Millionen Euro erwartet.

Nach Ergebnissen auf Rekordniveau im Gesamtjahr 2026 hatte sich die Helaba auch wegen der unsicheren Weltlage auf einen Gewinnrückgang eingestellt, allerdings nicht in diesem Masse.

Vorstand tritt auf die Kostenbremse

Gegensteuern will die Helaba auch durch Einsparungen. Bei der Tochter OFB, die sich zuletzt als Projektentwickler auf Büroimmobilien in Deutschland konzentriert hat, werde es eine deutliche Restrukturierung und Neuaufstellung geben, kündigte Gross in einer Telefonkonferenz an. Es gebe bei der OFB "signifikante Abbaunotwendigkeiten", Gespräche mit dem Betriebsrat liefen bereits. Die OFB Projektentwicklung GmbH hat nach jüngsten Angaben 140 Beschäftigte.

Gross rechnet zudem damit, dass konzernweit die Belegschaft schrumpfen wird. "Wir werden über die nächsten Jahre weniger nachbesetzen", sagte der Helaba-Chef. "Wir gehen davon aus, dass die Mitarbeiteranzahl sich erst leicht und dann etwas stärker reduzieren wird, weil auch wir die Chancen der künstlichen Intelligenz nutzen werden." Ende Juni hatte die Helaba-Gruppe rund 6.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Eine Zielgrösse nannte Gross nicht.

Helaba legt mehr Geld für weitere Rückschläge zurück

Das Halbjahresergebnis sei "deutlich geprägt von den Auswirkungen der anhaltenden geopolitischen Verwerfungen, dem damit einhergehenden Anstieg des Marktzinsniveaus und der weiterhin verhaltenen konjunkturellen Entwicklung in Deutschland", erklärte die Landesbank.

Insbesondere das Geschäft mit Gewerbeimmobilien, in dem die Helaba stark engagiert ist, sei belastet. Weil wegen des Homeoffice-Trends weniger Büroflächen gebraucht werden, ist der Markt für solche Immobilien in vielen Ländern seit einiger Zeit unter Druck. Die Helaba erhöhte ihre Vorsorge für mögliche Kreditausfälle vor allem wegen der Probleme bei Gewerbeimmobilien im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 um 53 Prozent auf 198 Millionen Euro./ben/DP/mis

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