PROACTA Spolka Akcyjna Bearer hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 PLN vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.010 PLN erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 0.8 Millionen PLN – das entspricht einem Abschlag von 80.56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.0 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch