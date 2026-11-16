Pro-Ship stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pro-Ship hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 30.68 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 23.50 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pro-Ship im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32.00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.76 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2.09 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch