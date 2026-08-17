Pro-Ship stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Pro-Ship hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 24.72 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pro-Ship 16.68 JPY je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37.36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.48 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1.81 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch