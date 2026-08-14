PRO Real Estate Investment Trust Trust Units: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PRO Real Estate Investment Trust Trust Units hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.03 CAD. Im Vorjahresviertel hatte PRO Real Estate Investment Trust Trust Units 0.090 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 27.0 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25.0 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch