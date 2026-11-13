PRO Real Estate Investment Trust Trust Units präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PRO Real Estate Investment Trust Trust Units gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0.18 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PRO Real Estate Investment Trust Trust Units 0.190 CAD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15.09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 31.2 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 27.1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch