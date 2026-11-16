Pro-Log: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Pro-Log hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 1.23 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pro-Log 1.57 PLN je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0.83 Prozent auf 9.5 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel hatte Pro-Log 9.6 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch