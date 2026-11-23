Pro Kapital Group hat am 20.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Umsatz lag bei 5.6 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 6.51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch