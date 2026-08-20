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20.08.2026 06:37:00
Pro Fin Capital Services hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Pro Fin Capital Services präsentierte am 18.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde mit 0.04 INR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.040 INR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Der Umsatz wurde auf 367.6 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 105.3 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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