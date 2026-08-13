Prizma Pres Matbaacilik Yayincilik Sanayi ve Ticaret legte Quartalsergebnis vor

Prizma Pres Matbaacilik Yayincilik Sanayi ve Ticaret präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1.53 TRY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Prizma Pres Matbaacilik Yayincilik Sanayi ve Ticaret ein Ergebnis je Aktie von -0.090 TRY vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 273.68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22.9 Millionen TRY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 85.6 Millionen TRY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch