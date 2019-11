Prix internationaux de Montréal : la CCMM, Montréal International et Investissement Québec lancent un concours pour reconnaître les entreprises montréalaises qui misent sur l'international

MONTRÉAL, le 11 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Montréal International et Investissement Québec lancent les Prix internationaux de Montréal. Ce concours, qui en est à sa première édition, a pour but de rendre hommage aux entreprises qui misent sur l'international et qui contribuent au rayonnement et à la croissance du Grand Montréal. Les PME et les grandes entreprises sont invitées à soumettre leur candidature dans quatre catégories :

Meilleure stratégie d'exportation

Meilleure stratégie d'investissements étrangers

Meilleure stratégie d'attraction et de rétention des talents internationaux

Meilleure stratégie de gestion numérique des données

« L'internationalisation génère d'importantes retombées économiques pour Montréal. La Chambre est engagée depuis des décennies à accompagner les entreprises dans leurs stratégies pour percer les marchés internationaux. Les Prix internationaux de Montréal nous permettront de célébrer les entreprises montréalaises qui se positionnent comme chefs de file en matière d'exportation et d'attraction de talents internationaux. Ce sera l'occasion de mettre en lumière le travail extraordinaire d'entreprises d'ici, qui investissent et déploient des efforts vigoureux pour percer les marchés étrangers. Nous sommes très fiers de lancer ce concours aux côtés de partenaires de choix comme Montréal International et Investissement Québec », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Les filiales de sociétés étrangères établies dans le Grand Montréal constituent de puissants leviers de croissance économique puisqu'elles ne représentent que 1 % des établissements, mais génèrent 10 % des emplois et 20 % du PIB de la métropole. Les talents, les ressources, les réseaux et les technologies qu'elles font venir des quatre coins de la planète transforment l'économie des métropoles qui les accueillent. Les Prix internationaux de Montréal offrent une excellente occasion de souligner leur contribution incontournable au Grand Montréal d'aujourd'hui, dont les avancées technologiques ne cessent de se multiplier », a ajouté Stéphane Paquet, vice-président, Investissements étrangers & Organisations internationales, Montréal International.

« L'internationalisation de nos entreprises est une composante si essentielle de notre économie qu'une division internationale d'Investissement Québec se consacrera à attirer davantage d'investissements étrangers et à accroître les exportations des entreprises québécoises. Les Prix internationaux de Montréal visent à reconnaître la contribution de champions en matière d'internationalisation. Ils permettront également de révéler des exemples inspirants d'entreprises qui font preuve de stratégies novatrices pour croître à l'international », a conclu Hubert Bolduc, président, Investissement Québec International.

Les entreprises lauréates des Prix internationaux de Montréal seront dévoilées le 31 janvier 2020 à l'occasion d'un gala dans le cadre du Forum stratégique « Les échanges internationaux au cœur de la croissance économique », qui se tiendra au Palais des congrès de Montréal. Les entreprises souhaitant soumettre leur candidature peuvent accéder aux renseignements complets et au formulaire d'inscription en visitant le ccmm.li/internationalisation ou en composant le 514 871-4000. L'ensemble des entreprises établies dans le Grand Montréal sont admissibles.

À propos des Prix internationaux de Montréal

Les Prix internationaux de Montréal s'inscrivent dans le cadre de la seconde édition de l'initiative internationalisation codéveloppée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Montréal International et Investissement Québec, en collaboration avec RBC.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 500 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

À propos de Montréal International

Créé en 1996, Montréal International (MI) est un organisme sans but lucratif financé par le secteur privé, les gouvernements du Québec et du Canada, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal. MI a comme mandat d'attirer et de retenir dans la région métropolitaine des investissements étrangers, des organisations internationales, des travailleurs qualifiés ainsi que des étudiants internationaux en leur offrant des services d'accompagnement adaptés à leurs besoins. www.montrealinternational.com

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La Société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières, notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissement à l'étranger.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain