Prix d'excellence Cecobois 2021 - 18 projets d'exception en bois récompensés

QUÉBEC, le 25 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Cecobois a récompensé 18 projets en bois d'exception à l'occasion de la septième édition du gala des Prix d'excellence Cecobois, qui a été diffusée ce soir en direct du Palais Montcalm de Québec. Cette soirée festive visait à célébrer l'utilisation grandissante du matériau bois dans la construction commerciale, institutionnelle et multirésidentielle ainsi que le savoir-faire des professionnels du bâtiment québécois sur le plan de l'architecture, de l'ingénierie et de l'innovation. En plus des 15 prix remis par le jury, 17 municipalités ont fait l'objet d'une reconnaissance spéciale pour leur engagement à utiliser le bois dans la construction de leurs bâtiments et infrastructures, sans oublier qu'un prix Bâtisseur exceptionnel a été remis à Guimond Construction pour son leadership en matière de construction en bois et qu'un Prix émérite a été remis à Richard Létourneau pour son implication de longue date, notamment dans l'industrie de la fabrication de structures à ossature légère en bois.

Animé par MmeNathalie Clark, animatrice à TVA Québec, le gala des Prix d'excellence Cecobois a rassemblé près de 300 personnes. Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, était présent pour féliciter les lauréats. « Comme je l'ai mentionné lors de l'annonce de la Politique d'intégration du bois dans la construction en décembre dernier, le Québec souhaite promouvoir les vertus écologiques et économiques du bois québécois. Et pour y arriver, il faut accroître le nombre de bâtiments résidentiels, non résidentiels ainsi que le nombre d'infrastructures en bois. Il faut montrer aux Québécois et au reste du monde tout ce qu'il est possible de faire avec les produits du bois d'ingénierie fabriqués par nos entreprises de deuxième et troisième transformation. En faisant connaître davantage les multiples applications des produits du bois et le savoir-faire québécois, nous pourrons amener les décideurs à faire des choix plus économiques et écoresponsables. Il faut positionner le Québec parmi les leaders mondiaux en matière d'utilisation du bois en construction. », a-t-il rappelé. Il a également ajouté : « Pour notre gouvernement, Cecobois est un partenaire stratégique très précieux. […] En accompagnant et en inspirant les professionnels du milieu de la construction, le centre d'expertise qu'est Cecobois favorise l'émergence des projets d'infrastructure en bois au Québec et offre un rayonnement qui va au-delà de nos frontières. »

Rappelons que les projets soumis devaient avoir été complétés au cours des trois dernières années, soit de 2017 à 2020. Parmi la cinquantaine de candidatures reçues, le jury devait choisir celles qui se démarquaient au niveau de la qualité du concept architectural, de la qualité du concept structural, de la qualité de l'exécution, de l'esthétisme, de la fonctionnalité et de l'intégration efficace du matériau bois.

Le jury 2021 était composé des personnes suivantes :

M. David Moses , président, Moses Structural Engineers

, président, Moses Structural Engineers M me Marie-France Stendahl , associée principale, R2k architecte

, associée principale, R2k architecte M. Jacques White , directeur, École d'architecture de l'Université Laval

, directeur, École d'architecture de l'Université Laval M me Caroline Frenette , professeure, Département de mathématiques, informatique et génie de l'Université du Québec à Rimouski

, professeure, Département de mathématiques, informatique et génie de l'Université du Québec à M. François Chaurette, conseiller technique, Cecobois

LISTE DES PROJETS LAURÉATS

Bâtiment commercial de moins de 1 000 m2

Hébergement au parc côtier Kiskotuk (Bas-Saint-Laurent)

D'une grande simplicité, le projet porte une attention et un soin particuliers aux détails, notamment en matière de durabilité. Puisant dans les installations agricoles et de pêche environnantes ainsi que dans les techniques ancestrales de protection des éléments de bois exposés aux intempéries, les concepteurs se sont inspirés des traditions tout en les poussant plus loin, créant des bâtiments modernes qui diffèrent des chalets conventionnels. Le jury salue d'ailleurs la frugalité du projet qui montre une grande compétence à faire beaucoup avec peu. Les espaces compacts sont réfléchis, fonctionnels et génèrent un sentiment de bien-être qui seront accessibles au plus grand nombre. Félicitations à l'équipe de projet : Société du parc Kiskotuk, Architecte Fabien Nadeau, Construction Marcel Charest et Fils, Art Massif et Linéaire design.

Bâtiment commercial de plus de 1 000 m2

Chalet du sommet Bromont(Montérégie)

Magnifique, superbe, élégant, le jury ne tarissait pas d'éloges devant la beauté de ce bâtiment, mais aussi, devant la finesse d'exécution qui traduit un soin attentif aux détails. Le bâtiment est une célébration de la nature, du bois et de la nordicité, offrant un lieu chaleureux et enveloppant pour les sportifs venus s'y recueillir. La combinaison d'une structure en bois lamellé-collé laissée apparente et d'ossature légère en bois montre également un souci de faire une architecture de qualité tout en contrôlant les coûts de construction. Les lattes de bois du plafond représentent un autre détail raffiné qui permet une intégration harmonieuse de l'éclairage. Félicitations à l'équipe de projet : Bromont montagne d'expériences, Lemay, Elema, Dallaire Consultants, Decarel, Charpentes Montmorency, Construction MB, Groupe Concept PV et Ébénisterie Chambois.

Bâtiment institutionnel de moins de 1 000 m2

Bibliothèque Anne-Hébert (Capitale-Nationale)

Rationnellement très optimisé au niveau de sa structure, ce projet se distingue par la frugalité et l'intelligence de ses solutions, générant une architecture honnête toute en sobriété. Avec son plan bien réglé, sa consistance ainsi que sa trame efficace et régulière, il montre qu'il est possible d'offrir une architecture de qualité et de faire bénéficier à la clientèle des caractéristiques biophiliques du matériau bois sur le bien-être et la concentration tout en respectant un budget serré. La blancheur des espaces intérieurs contribue à mettre en valeur la beauté et la chaleur du bois en plus de participer à une intégration harmonieuse et subtile de la mécanique et des luminaires. Félicitations à l'équipe de projet : Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ABCP architecture, LGT, Construction N. Bossé, Charpentes Montmorency et Construction N. Bossé.

Bâtiment institutionnel de plus de 1 000 m2

Pavillon d'accueil à la Base de plein air de Sainte-Foy(Capitale-Nationale)

Le jury est tombé sous le charme de ce superbe projet où le bois est célébré sous toutes ses formes, créant un ensemble à la fois esthétique et cohérent. L'échelle humaine et l'intégration réussie dans son milieu en font un endroit chaleureux et accueillant tandis que le jeu habile des formes se prête magnifiquement au bois qui les anoblit. Les variations entre les teintes claires et obscures apportent d'ailleurs un relief intrigant et bien maîtrisé en symbiose avec la nordicité du site. Dans la grande salle, les détails minutieux au niveau des assemblages confèrent beaucoup d'élégance et contribuent à mettre en valeur la splendide structure en bois. Félicitations à l'équipe de projet : Ville de Québec, Patriarche, FNX Innov, WSP, Stantec, Drolet Construction, Art Massif, Clyvanor, SBC Cedar, Maxi-Forêt, IC2 Technologies et Goodfellow.

Bâtiment industriel

Mention Concept structural

Développement durable [ex aequo]

Usine de Charpentes Montmorency (Capitale-Nationale)

Ce projet sans surenchère offre une belle résolution globale qui fait honneur au matériau bois. La finesse des détails exécutés avec minutie, dont les poutres assises sur les colonnes sans pièces métalliques, contribue à l'élégance de cette usine en plus de montrer une grande maîtrise. Mentionnons l'intégration à la fois ingénieuse et harmonieuse des luminaires insérés entre les doubles poutres, mais aussi l'utilisation d'une chaudière à biomasse afin de chauffer le plancher à l'aide de leurs résidus de sciage. Déjà reproduit pour deux autres bâtiments, soit le siège social de OÏKOS Construction et l'incubateur d'entreprises de Saint-Raymond, ce concept optimisé a certainement un bel avenir devant lui. Félicitations à l'équipe de projet : CARGO Architecture, Charpentes Montmorency et Construction Côté & Fils.

Bâtiment multirésidentiel

Arbora (Montréal)

Composé de trois bâtiments de 8 à 9 étages, le complexe Arbora à Griffintown est le plus grand projet multirésidentiel en bois au monde. Il traduit la volonté d'un promoteur de pousser les limites de la construction en bois en offrant un environnement chaleureux et distinctif par l'utilisation d'une structure en bois laissée apparente à l'intérieur des logements. Cette particularité, une première au Canada, a été rendue possible à la suite de tests de démonstration en laboratoire qui ont confirmé la très grande résistance au feu des systèmes en bois massif, même sans être encapsulés dans du gypse. Le jury applaudit l'ambition de l'équipe de projet de construire non seulement en bois, mais de réduire le plus possible l'empreinte environnementale du bâtiment en visant une certification LEED Platine. Arbora constitue un projet inspirant et insuffle un vent d'innovation et de prestige à la construction multirésidentielle en bois. Félicitations à l'équipe de projet : GrifAldo SEC, Lemay, Provencher_Roy, Sotramont, Nordic Structures, Bouthillette Parizeau, Humà Design + Architecture, UL, MJM Acoustique, Constructions FGP et Écohabitation.

Infrastructure extérieure

Patinoire couverte du parc des Saphirs (Capitale-Nationale)

Élégante, raffinée, superbe, cette patinoire se distingue par sa délicatesse et la finesse de ses détails. Sa mince toiture en bois massif supportée par des colonnes effilées en acier lui donne une apparence de grande légèreté, comme si elle flottait au-dessus des usagers. En plus d'être magnifiquement exécutée, la structure présente des poutres bien protégées et une finition bien contrôlée. Son implantation harmonieuse dans le paysage boisé qui l'entoure témoigne d'une sensibilité accrue des concepteurs à son milieu. Son design dégagé et aéré contribue à élever de manière habile et audacieuse la qualité de l'architecture pour ce type d'infrastructure sportive. Félicitations à l'équipe de projet : Ville de Boischatel, ABCP architecture, L2C, Consortium TST-Enerco et Art Massif.

Aménagement extérieur

Parklet Miyagi (Capitale-Nationale)

En plus d'avoir un impact considérable positif dans son milieu, ce projet éphémère fait preuve d'une grande finesse d'exécution. Ses détails ajourés laissant traverser la lumière créent un effet élégant qui, en plus de sa teinte noire, contribue au raffinement de cet espace extérieur. Il témoigne qu'il est facile et économique de travailler le bois de concert avec la technologie numérique de sorte à non seulement lui conférer des formes magnifiques, mais à optimiser la matière. Félicitations à l'équipe de projet : Miyagi Bistro Thaï et sushis, Quinzhee architecture, Atelier mock/up, Fournisseurs de produits en bois et Atelier mock/up.

Concept structural [ex aequo]

Réfection des infrastructures - Grand prix de Formule 1 (Montréal)

Véritable tour de force, ce projet grandiose coiffé d'une toiture à la géométrie complexe représentait tout un défi pour l'équipe de conception. La collaboration très forte entre les architectes et les ingénieurs a permis de concevoir une structure exceptionnelle et emblématique qui contribuera à faire rayonner le savoir-faire québécois à l'international. Félicitations à l'équipe de projet : Société du parc Jean-Drapeau, Cima+, Groupe Geyser, Les architectes FABG et Nordic Structures.

Concept structural [ex aequo]

Construction d'un gymnase à l'école Centrale de St-Samuel-de-Horton(Centre-du-Québec)

Jumelant judicieusement l'ossature légère et le bois lamellé-collé, cet agrandissement offre de magnifiques fermes de toit apparentes et des puits de lumière qui contribuent à la qualité de ce gymnase. Malgré sa modestie, ce projet présente un système optimisé et des solutions structurales réfléchies, preuve qu'il est possible de réaliser une structure de qualité avec des coûts extrêmement contrôlés. Félicitations à l'équipe de projet : Centre de services scolaires des Bois-Francs, BGA Architectes, L2C, Apex Expert Conseil, Pluritec, Construction Sipro, Goodfellow, Les Constructions FGP, Barrette Structural, Prise, Plancher Goyette, Cuisines J. Bernier et Les Entreprises Doucet & Fils.

Détails architecturaux assurant la durabilité

Coopérative de travailleurs Horisol (Chaudière-Appalaches)

En plus de constituer un détail d'une grande élégance, les baguettes extérieures en bois recouvrant le bâtiment sont bien protégées, un défi difficile qui a été relevé avec brio par les concepteurs. Le jury tient à souligner l'utilisation d'une enveloppe inversée avec l'OSB du côté intérieur et un panneau de support perméable à la vapeur d'eau du côté extérieur, une solution innovante qui permet d'éviter les problèmes de condensation. Félicitations à l'équipe de projet : Coopérative de travailleurs Horisol, Atelier Guy Architectes, ASP Experts Conseils, LGT, Fournisseurs de produits en bois, Chevrons Dionne, Art Massif et Revêtements Vulcain.

Design intérieur [ex aequo]

Théâtre Le Diamant(Capitale-Nationale)

Théâtral, ce projet comporte plusieurs gestes audacieux bien maîtrisés, comme celui de mettre en scène du bois de différentes textures et époques, créant des tensions réussies dans cet environnement baigné de lumière. L'ancienne structure laissée exposée, les fenêtres d'origine et l'escalier en bois brut confèrent une ambiance unique. Les différents éléments en bois confèrent une âme à ce projet qui donne l'impression d'un diamant brut en train de se polir sous nos yeux. Félicitations à l'équipe de projet : Ex Machina, Coarchitecture, in situ atelier d'architecture, Jacques Plante Architecte, Pomerleau, Tetra Tech, Consortium Dupras Ledoux Ambioner, Ébénisterie architecturale René Daigle, Ex Machina, Les Planchers Mercier et Bousada.

Design intérieur [ex aequo]

Pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale (Capitale-Nationale)

Bien qu'utilisé avec parcimonie, le bois est la vedette de ce projet dans lequel il apporte beaucoup de raffinement. En l'utilisant partout mais à petites doses, les concepteurs ont ainsi donné une importance nationale au bois. Le mur narratif en bois donne quant à lui le ton à ce parcours d'introduction à l'image graphique forte. Félicitations à l'équipe de projet : Assemblée nationale du Québec, Provencher_Roy, GLCRM Architectes, CIMA+, Pomerleau, WSP Canada et Ébénisterie architecturale René Daigle.

Solutions innovantes

Agrandissement de l'usine d'Art Massif (Chaudière-Appalaches)

En plus de son pont roulant en bois, l'usine utilise des fermes treillis doubles avec des connecteurs à tiges collées, une nouvelle technologie mise de l'avant en Amérique du Nord et issue de récentes recherches universitaires. L'utilisation de tiges collées pour concevoir un pont-roulant en bois est non seulement ingénieuse, mais démontre la volonté de l'entreprise à innover. Le jury tient à souligner l'investissement de l'entreprise dans la recherche sur la construction en bois. Félicitations à l'équipe de projet : Art Massif, Marie-Hélène Nollet architecte, ASP Experts Conseils et CIRCERB.

Ossature légère

Promenade des Forts (Chaudière-Appalaches)

Parmi les premiers projets de six étages à ossature légère en bois au Québec, La Promenade des Forts est également le premier du genre à inclure des cages d'escaliers et d'ascenseurs en bois lamellé-cloué, permettant ainsi de limiter le risque de tassement différentiel avec le reste de la charpente. Efficace, économique et innovant, ce bâtiment est le fruit d'un travail concerté remarquable entre les différents professionnels impliqués. Il est un exemple qui ouvre la voie à d'autres projets réussis en ossature légère en bois. Félicitations à l'équipe de projet : Groupe immobilier Brochu, Cime Consultants, D Lavoie Architecte et Structures RBR.

Développement durable [ex aequo]

Centre d'exploration de la Rivière-des-Mille-Îles (Laval)

Certifié LEED Or 2009, ce projet conjugue plusieurs mesures dont des fenêtres en verre triple, un souci d'orientation du pavillon, un toit vert, une toiture blanche, un système de récupération d'eau de pluie et une meilleure ventilation. Tous les petits gestes mis en place par l'équipe de conception, jumelés à une structure 100 % en bois, témoignent d'une volonté claire de faire des efforts pour réduire l'empreinte environnementale du bâtiment dans plusieurs sphères de celui-ci. Félicitations à l'équipe de projet : Ville de Laval, Cardin Julien, Fauteux et Associés, WSP, Bouthillette Parizeau, Groupe Geyser, Tergos, Fournisseurs de produits en bois, Nordic Structures, IC2 Technologies, Juste du pin et Solutions acoustiques 2012.

Mention Concept structural

Concept de patinoire couverte de Nordic Structures (Montérégie, Centre-du-Québec, Lanaudière)

Le jury a été particulièrement ravi de constater les efforts déployés par les concepteurs afin de proposer un concept en bois hautement optimisé, ce qui permettra de rendre ces structures sportives accessibles. D'ailleurs, le fait qu'il soit déjà utilisé dans le cadre de trois patinoires couvertes présentées dans le cadre des Prix d'excellence Cecobois montre l'intérêt grandissant des municipalités pour ce type de structure. Félicitations à l'équipe de projet : Architecture 49, DFS, STGM, Tetra Tech, Pageau Morel, Stantec, Pomerleau, Travaux publics et services gouvernementaux Canada, Structure Fusion et Clyvanor.

Prix Héritage

Bâtiment des Nouvelles-Casernes | Phase I (Capitale-Nationale)

Ce projet de restauration d'une structure trois fois centenaire est non seulement impressionnant, mais valeureux. Résultat d'un travail laborieux et minutieux, cette reconstruction demandait de conjuguer l'ingénierie moderne et les techniques traditionnelles de construction, notamment au niveau des assemblages particulièrement bien réalisés. La beauté de ce projet réside dans deux principaux aspects : tout d'abord, le fait que la structure en bois remplacée a rempli ses fonctions pendant plusieurs siècles déjà, mais aussi que sa nouvelle version sera encore plus performante et durable que la précédente. Félicitations à l'équipe de projet : Commission de la capitale nationale du Québec, STGM Architectes, WSP, Trochaines, Bois Hamel, Toitures 4 Saisons, Bois Hamel et Toitures 4 Saisons.

Prix étudiant : Conception

Publaktuq

Ce projet audacieux assume la complexité et la richesse des structures sous-tendues en bois. S'adressant à une population autochtone du Grand Nord, il démontre un bel effort afin d'adapter le bâtiment aux besoins de cette communauté et aux conditions climatiques extrêmes du lieu. Ce projet est d'ailleurs le plus rationalisé parmi ceux soumis. Il démontre une grande compétence technique ainsi qu'une intégration plus poussée du bois à l'architecture et à l'ingénierie, témoignant d'une meilleure compréhension de la part des étudiants sur la façon dont la structure en bois fonctionne et peut être réalisée. Félicitations aux étudiants : Sarah Lemieux-Montminy, Justine Rioux et Zachari Guay-Hébert (Université Laval).

Prix étudiant : Projet de recherche [ex aequo]

Faisabilité technique d'un bois lamellé-collé composé d'espèces feuillues nordiques

Se penchant sur la faisabilité technique d'utiliser du bois feuillu dans un produit d'ingénierie structurale où le bois résineux est normalement de mise, ce projet de recherche présente un rapport étoffé qui a suscité beaucoup d'intérêt de la part du jury. Il évalue la résistance en traction et au cisaillement ainsi que les propriétés mécaniques, dont le module d'élasticité et le module de rupture, afin de proposer les meilleures combinaisons d'assemblages, de géométries et d'adhésifs pour chacune des essences étudiées. Avec sa valeur de résistance plus élevée, le bois feuillu peut en effet élargir l'utilisation du bois lamellé-collé, offrant la vision d'un nouveau produit : un bois armé. Ce projet offrirait la possibilité d'utiliser davantage le bouleau jaune, une essence locale, et de lui redonner ses lettres de noblesse dans une utilisation à forte valeur ajoutée. Félicitations à Alexandre Morin-Bernard (Université Laval).

Prix étudiant : Projet de recherche [ex aequo]

Comportement en traction longitudinale d'assemblages multitiges encollées dans le bois lamellé-collé

Tentant de répondre à un enjeu très actuel dans le domaine de la construction en bois, soit les assemblages, ce projet de recherche se penche sur l'utilisation de tiges encollées qui, bien qu'ayant fait leurs preuves depuis les années 80 en Europe, demeurent très peu utilisées en Amérique du Nord. Non seulement s'agit-il d'un excellent sujet de recherche, mais il a été réalisé en collaboration avec un partenaire industriel, Art Massif, afin de pousser les connaissances sur les assemblages nécessitant l'utilisation de plusieurs tiges encollées. Le jury salut le fait que les résultats expérimentaux et analytiques aient mené à une intégration dans un véritable projet de construction non résidentiel, soit l'usine d'Art Massif. Ceci ouvre la porte à une utilisation à plus grande échelle dans un futur proche. Félicitations à Raphaël Bouchard (Université Laval).

PRIX RECONNAISSANCE DE L'ENGAGEMENT MUNICIPAL

Municipalité de Canton de Gore (Laurentides)

Cecobois a remis le prix à la municipalité de Canton de Gore pour souligner le choix de la municipalité d'utiliser le matériau bois pour la construction du Parc municiplaité de Canton de Gore. Soulignons l'équipe de projet : Parc municipalité de Canton de Gore, Cour à bois, Ultimateck et Cour à bois.

Ville de Montréal (Montréal)

Cecobois a remis le prix à la Ville de Montréal pour souligner le choix de la ville d'utiliser le matériau bois pour la Réfection des infrastructures - Grand prix de Formule 1. Soulignons l'équipe de projet : Société du parc Jean-Drapeau, Cima+, Groupe Geyser, Les architectes FABG, Fournisseurs de produits en bois et Nordic Structures.

Ville de Cap-Santé (Capitale-Nationale)

Cecobois a remis le prix à la Ville de Capt-Santé pour souligner le choix de la ville d'utiliser le matériau bois pour les Rénovations et agrandissement des édifices municipaux à Cap-Santé. Soulignons l'équipe de projet : Ville de Cap-Santé, DG3a, Construction Côté et Fils, EMS Ingénierie, Groupe SM, Englobe, Gestion GML, Clyvanor et Charpentes Montmorency.

Ville de Québec (Capitale-Nationale)

Cecobois a remis le prix à la Ville de Québec pour souligner le choix de la ville d'utiliser le matériau bois pour le Pavillon d'accueil à la Base de plein air de Sainte-Foy. Soulignons l'équipe de projet : Ville de Québec, Patriarche, FNX Innov, WSP, Stantec, Drolet Construction, Art Massif, Clyvanor, SBC Cedar, Maxi-Forêt, IC2 Technologies et Goodfellow.

Ville de Rivière-du-Loup (Bas-Saint-Laurent)

Cecobois a remis le prix à la Ville de Rivière-du-Loup pour souligner le choix de la ville d'utiliser le matériau bois pour la construction du Centre de curling Prelco. Soulignons l'équipe de projet : Curling Rivière-du-Loup, Atelier5, Tr3e Experts conseils, R+O Énergie, Construction Citadelle, Art Massif, Juste du pin, Portes Baillargeon, Uniboard et Formica.

Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham (Centre-du-Québec)

Cecobois a remis le prix à la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham pour souligner le choix de la Ville d'utiliser le matériau bois pour la construction de la Toiture sur patinoire. Soulignons l'équipe de projet : Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham, Faucher Gauthier architectes, Pluritec et Nordic Structures.

Ville de Québec (Capitale-Nationale)

Cecobois a remis le prix à M. Pierre Renaud, maire de la Ville de Québec pour souligner le choix de la Ville d'utiliser le matériau bois pour la construction du Marché public de Sainte-Foy. Soulignons l'équipe de projet : Ville de Québec, CCM2 architectes, Fugère architecture, EMS Bouthillette Parizeau, Construction Durand, Fournisseur de la structure en bois, Structure Fusion et Ébénisterie architecturale René Daigle.

Municipalité de Lac-Simon (Outaouais)

Cecobois a remis le prix à la municipalité de Lac-Simon, pour souligner le choix de la Ville d'utiliser le matériau bois pour la construction de la Halte de Lac-Simon. Soulignons l'équipe de projet : Ville de Granby, Favreau Blais Associés Architectes, EXP Service Conseil et Art Massif.

Ville de Granby (Montérégie)

Cecobois a remis le prix à la Ville de Granby, pour souligner le choix de la Ville d'utiliser le matériau bois pour la construction du Marché public de Sainte-Foy. Soulignons l'équipe de projet : Ville de Granby, Favreau Blais Associés Architectes, EXP Service Conseil et Art Massif.

Ville de Lévis (Chaudière-Appalaches)

Cecobois a remis le prix à la Ville de Lévis pour souligner le choix de la Ville d'utiliser le matériau bois pour la construction du Complexe aquatique multifonctionnel de Lévis. Soulignons l'équipe de projet : Ville de Lévis, ABCP architecture, Génie+, Groupe SM, Ronam Constructions, Nordic Structures, Pelletier Déco Surfaces, Bois de plancher PG et Ébénisterie Reflet.

Ville de Montréal - Arrondissement Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles(Montréal)

Cecobois a remis le prix à M. Simon Sheehy, conseiller municipal de la Ville de Neuville, pour souligner le choix de la Ville d'utiliser le matériau bois pour la construction du Pavillon de parc Clémentine-de-la-Rousselière. Soulignons l'équipe de projet : Ville de Montréal - Arrondissement Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles, Les architectes Labonté Marcil, HF Experts-conseils, Équation Groupe Conseil, Constructions Bâtiments Québec, Solmatech et Charpentes Montmorency.

Ville de Boischatel (Capitale-Nationale)

Cecobois a remis le prix à la Ville de Boischatel pour souligner le choix de la Ville d'utiliser le matériau bois pour la construction de la Patinoire couverte du parc des Saphirs. Soulignons l'équipe de projet : Ville de Boischatel, ABCP architecture, L2C, Consortium TST-Enerco, Fournisseurs de produits en bois et Art Massif.

Ville de Joliette (Lanaudière)

Cecobois a remis le prix à M. Rémy Langevin, maire de la Ville de Montmagny, pour souligner le choix de la Ville d'utiliser le matériau bois pour la construction de la Patinoire couverte du Bleu Blanc Bouge. Soulignons l'équipe de projet : Ville de Joliette, Gémel, Groupe Malo et Nordic structures.

Ville de Candiac (Montérégie)

Cecobois a remis le prix à la Ville de Candiac pour souligner le choix de la Ville d'utiliser le matériau bois pour la construction de la Patinoire réfrigérée couverte du parc Hændel. Soulignons l'équipe de projet : Ville de Candiac, Nordic Structures, BC2, Decarel, SDK, Alain Richer Architecte et Nordic Structures.

Ville de Saint-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Capitale-Nationale)

Cecobois a remis le prix à la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour souligner le choix de la Ville d'utiliser le matériau bois pour la construction de la Bibliothèque Anne-Hébert. Soulignons l'équipe de projet : Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ABCP architecture, LGT, Construction N. Bossé, Charpentes Montmorency et Construction N. Bossé.

Ville de Laval (Laval)

Cecobois a remis le prix à la Ville de Laval pour souligner le choix de la Ville d'utiliser le matériau bois pour la construction du Centre d'exploration de la Rivière-des-Mille-Îles. Faite à partir du bois récupéré des frênes de l'arrondissement ayant été abattus en raison de l'agrile du frêne, cette œuvre visuelle, lumineuse et sonore, incluse dans la programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal, a permis de faire revivre la mémoire du quartier. Soulignons l'équipe de projet : Ville de Laval, Cardin Julien, Fauteux et Associés, WSP, Bouthillette Parizeau, Groupe Geyser, Tergos, Nordic Structures, IC2 Technologies, Juste du pin et Solutions acoustiques 2012.

Ville de Québec (Capitale-Nationale)

Cecobois a remis le prix à M. Pierre Renaud, maire de la Ville de Québec pour souligner le choix de la Ville d'utiliser le matériau bois pour la construction du Grand Marché de Québec. Soulignons l'équipe de projet : Ville de Québec, Bisson associés, Atelier Pierre Thibault et Structure Fusion.

Une photo de chacun des projets finalistes peut être téléchargée à l'adresse suivante :

À propos de Cecobois

Le Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois) est un organisme dont la mission est de supporter et de faciliter l'utilisation accrue du bois en construction multifamiliale et non résidentielle au Québec, entre autres dans une perspective de lutte aux changements climatiques et d'un développement économique responsable. (www.cecobois.com)

