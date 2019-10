Prix Créateurs d'emplois du Québec 2019 - Les entreprises Cascades, CN, Compagnie Électrique Lion et Olymel remportent les grands honneurs

QUÉBEC, le 15 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Les entreprises Cascades, le Canadien National (CN), la Compagnie Électrique Lion et Olymel ont été couronnées grands gagnants nationaux des Prix Créateurs d'emploi du Québec 2019, mardi soir, en présence de quelque 1 000 personnes au Centre des congrès de Québec. Au total, 38 entreprises de toutes les régions ont été récompensées au terme de cet événement organisé en partenariat avec Fondaction, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) et la Corporation des parcs industriels du Québec.

Présente en Amérique du Nord et en Europe, Cascades a remporté le Grand Prix Créateur d'emplois - Innovation et productivité. Créé à l'initiative d'Investissement Québec, ce prix vise à reconnaître le travail d'une entreprise qui non seulement crée de l'emploi dans sa région, mais qui fait preuve d'innovation, que ce soit au niveau de ses produits, de ses procédés, de sa commercialisation ou de son organisation au sens large. Cascades a créé 230 emplois dans la région du Centre-du-Québec en 2018 et compte maintenant 4 380 employés. Ces emplois touchent tant les secteurs techniques et d'ingénierie que la logistique, le transport et la production. Plusieurs nouveaux postes ont aussi été créés afin d'assurer le transfert des connaissances à l'interne, de nombreux départs à la retraite étant anticipés.

Exceptionnellement cette année, le Grand Prix spécial - Bâtisseur et Créateur d'emplois - 50 ans du CPQ, souligne l'apport exceptionnel d'une entreprise désireuse de créer une valeur ajoutée pour le Québec et partageant les valeurs profondes du CPQ, soit : la rigueur et le pragmatisme, la passion et l'engagement, l'ouverture et l'innovation, la solidarité et la loyauté. Par son rôle central dans le développement économique et la prospérité du Canada ainsi que du Québec depuis 100 ans, le CN a remporté les honneurs. En lui attribuant le Grand Prix spécial Bâtisseur et Créateur d'emplois, le CPQ voulait souligner non seulement son implication dans la collectivité et son leadership en matière de développement durable, mais également ses politiques innovantes en matière de ressources humaines et ses investissements auprès des collectivités au Québec et partout au Canada.

La Compagnie Électrique Lion œuvre dans un secteur d'avenir : l'électrification des transports. Les juges lui remettent le prix Coup de cœur et Créateur de prospérité du Québec, ayant particulièrement été impressionnés par l'entreprise. La croissance forte et rapide des activités de la Compagnie Électrique Lion va de pair avec la croissance des emplois, qui ont bondi de 44 % en 2018. Parmi les 43 nouveaux employés embauchés, une majorité travaille dans les bureaux, où l'ajout de professionnels en ingénierie, en ressources humaines, aux ventes, aux achats et au développement des affaires était indispensable pour soutenir la demande, qui continuera d'augmenter au cours des prochaines années.

Leader canadien dans le secteur de la production, de la transformation et de la distribution de viande de porc et de volaille, Olymel s'est mérité - pour une deuxième année consécutive - le Grand Prix Créateur d'emplois et de prospérité du Québec. Présente dans 10 régions administratives du Québec, Olymel emploie quelque 13 000 personnes, dont plus de 8 500 dans établissements québécois. Pour faire face à la croissance de ses activités, de ses opérations et de son organisation, elle a créé 420 nouveaux emplois en 2018.

En plus de ces quatre grands prix nationaux, deux prix régionaux ont été décernés pour chacune des 17 régions administratives. Les prix « Champions » ont récompensé les plus importants créateurs d'emplois dans chaque région, tandis que les prix « Coups de cœur » ont été remis à des entreprises s'étant démarquées d'une façon ou d'une autre par leur façon de créer ou de maintenir de l'emploi au cours de l'année 2018.

Citations

-- « Pour Fondaction, l'existence d'un événement national qui valorise dans une perspective de développement durable la création et le maintien d'emplois de qualité en région rejoint le cœur même de notre raison d'être. C'est notamment par la capacité des entreprises de répondre aux grands enjeux sociétaux que sont la transition énergétique, l'adaptation de la main-d'œuvre et la rétention des jeunes en région que peut être renforcée et transformée positivement l'économie québécoise. »

- Léopold Beaulieu, président-directeur général de Fondaction

-- « Cette année, pour souligner notre anniversaire, le CPQ a offert un grand prix spécial : Bâtisseur et Créateur d'emplois - 50 ans du CPQ. Ce prix a été attribué au Canadien National, véritable moteur de croissance économique, qui contribue quotidiennement à la prospérité de la province par la création et le maintien d'emplois de qualité au Québec. Nous tenons à féliciter cette entreprise qui est un des piliers de la vitalité économique du Québec et de notre histoire. »

- Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec

-- « Le gala des Prix Créateurs d'emplois du Québec c'est un événement rassembleur devenu un incontournable et rendant hommage à la réussite de l'entrepreneuriat québécois dans les 17 régions administratives du Québec. Parce que l'emploi c'est la fierté de bâtir et d'innover, c'est aussi la croissance de l'économie, c'est la richesse collective, mais c'est également un moteur de prospérité. »

- Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs industriels du Québec

Liste des gagnants régionaux

Catégorie Champion

RÉGION ENTREPRISE GAGNANTE Bas-Saint-Laurent Premier Tech (Rivière-du-Loup - pour une 3e année consécutive) Saguenay-Lac-Saint-Jean Metatube (La Baie) Capitale-Nationale iA Groupe financier (Québec - pour une 2e année consécutive) Mauricie AAR Trois-Rivières (Trois-Rivières) Estrie BRP (Sherbrooke) Montréal Alithya. (Montréal) Outaouais Bois franc DV (Fassett) Abitibi-Témiscamingue Eldorado Gold Lamaque (Val-d'Or) Côte-Nord Minerai de fer Québec (Fermont - pour une 2e année consécutive) Nord-du-Québec Mine Raglan - Une Compagnie Glencore (pour une 2e année consécutive) Gaspésie Îles-de-la-Madeleine Conception navale FMP (Newport) Chaudière-Appalaches Pomerleau (Saint-Nicolas) Laval Groupe Sélection (Laval) Lanaudière Coffrages Synergy (Lavaltrie - pour une 2e année consécutive) Laurentides Nova Bus (Saint-Eustache) Montérégie Olymel (Saint-Hyacinthe) Centre-du-Québec Cascades (Kingsey Falls)

Catégorie Coup de cœur

RÉGION ENTREPRISE GAGNANTE Bas-Saint-Laurent Groupe Gibo (Saint-Pascal) Saguenay-Lac-Saint-Jean Devicom (Chicoutimi) Capitale-Nationale Groupe TAQ (Québec) Mauricie Pluritec (Trois-Rivières) Estrie Kezber (Drummondville) Montréal Missfresh (Montréal) Outaouais HEXO (Gatineau) Abitibi-Témiscamingue Forex Amos Côte-Nord Produits forestiers Résolu (Baie-Comeau) Nord-du-Québec Hydrau-Mécanic (Lebel-sur-Quévillon) Gaspésie Îles-de-la-Madeleine E. Gagnon & fils ltée (Sainte-Thérères-de-Gaspé) Chaudière-Appalaches Créaform (Lévis) Laval Tornatech (Laval) Lanaudière Harnois Énergies (Saint-Thomas) Laurentides La Compagnie Électrique Lion (St-Jérôme) Montérégie Avril supermarché santé (Granby) Centre-du-Québec Vivaco groupe coopératif (Victoriaville)

À propos des Prix Créateurs d'emplois du Québec

Les Prix Créateurs d'emplois du Québec sont la plus prestigieuse célébration annuelle de reconnaissance de la création et du maintien d'emplois et de prospérité au Québec dans une perspective de développement durable. L'emploi étant le moteur de la prospérité, ces Prix ont été créés par Fondaction, le Conseil de patronat du Québec et la Corporation des parcs industriels du Québec pour souligner la contribution remarquable des créateurs d'emplois en faveur du développement durable du Québec et de toutes ses régions.

