Priveterra Acquisition A veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0.03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Priveterra Acquisition A noch ein Gewinn pro Aktie von -0.390 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch