Privatplatzierung: ObsEva rechnet mit Millionen-Erlös aus Emission von Aktien

Das Biotechunternehmen ObsEva führt eine Privatplatzierung von 6,4 Millionen Aktien durch.

Daraus dürften der Firma ein Bruttoerlös von 18,5 Millionen Dollar vor Abzug von Preisnachlässen, Provisionen und anderen Emissionskosten zufliessen, wie ObsEva am Donnerstagabend in einem Communiqué bekannt gab.

Für den Fall, dass die 15-monatigen Kauf-Warrants vollständig ausgeübt werden, erwartet ObsEva zusätzliche Bruttoeinnahmen in Höhe von etwa 22,1 Millionen Dollar. H.C. Wainwright sei der alleinige Bookrunning-Manager für das gezeichnete Angebot und exklusiver Platzierungsagent für die Privatplatzierung, hiess es.

Als Underwriter habe sich H.C. Wainwright fest verpflichtet, 6'448'240 Einheiten zu einem Preis von 2,869 Dollar pro Aktie zu kaufen. Jede Einheit bestehe aus einer Aktie (oder einem vorfinanzierten Warrant) und einem 15-monatigen Kaufwarrant zum Erwerb einer Aktie, hiess es.

Man freue sich über einen neuen hochkarätigen Aktionär, und Kapital zu erhalten, "um unsere Pipeline-Entwicklung weiter voranzutreiben, sagte ObsEva-Chef Ernest Loumaye. Zudem setze man die laufenden Gespräche für eine kommerzielle Partnerschaft für das Mittel Linzagolix fort.

Jeder 15-monatige Kauf-Warrant habe einen Ausübungspreis von 3,43 Dollar pro Aktie und sei sofort ausübbar. Er verfalle 15 Monate nach dem Ausgabedatum. Die Aktien und die begleitenden Warrants können nur zusammen im Rahmen des unterschriebenen Angebots erworben werden, werden aber separat ausgegeben, wie ObsEva weiter schrieb. "Es wird erwartet, dass das Übernahmeangebot am oder um den 8. September 2020 abgeschlossen wird, sofern die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt sind."

Zusätzlich zu den Wertpapieren, die im Rahmen des unterschriebenen Angebots verkauft werden, hat der ObsEva-Chef zugestimmt, 516'352 Einheiten zu erwerben, wobei jede Einheit aus einer Aktie und einem 15-monatigen Kaufwarrant besteht. Der Kaufpreis belaufe sich auf 2,905 Dollar pro Einheit, was einen Gesamtbruttoerlös von 1,5 Millionen Dollar vor Abzug der Platzierungskosten bringt, wie es weiter hiess.

ObsEva will das Geld in erster Linie in die Entwicklung weiterer chemischer Substanzen stecken.

jb/ra

Genf (awp)