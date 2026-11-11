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11.11.2026 18:00:01
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Oktober 2026
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Private Equity Holding AG
/ Schlagwort(e): Net Asset Value
NEWS RELEASE
Zürich, 11. Oktober 2026
Net Asset Value per 31. Oktober 2026
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 31. Oktober 2026 EUR 161.44 (CHF 148.47), was einer positiven Veränderung von +0.5% in EUR (-2.5% in CHF) seit dem 30. September 2026 entspricht.
Die Portfolio Performance der PEH war im Oktober positiv, was hauptsächlich auf günstige Währungseffekte sowie positive Bewertungsanpassungen in einigen der Portfoliofonds, darunter TA Associates XIII, zurückzuführen ist.
Das Portfolio war im Berichtszeitraum cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 3.2m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 3.0m gegenüber.
PEH erhielt eine nennenswerte Ausschüttung von Abry Senior Equity VI aus zwei Transaktionen: zum einen aus dem Verkauf eines auf Fundraising-Beratung spezialisierten Unternehmens und zum anderen aus dem Verkauf von NetNumber, einem globalen Anbieter von Phone-Number-Intelligence- und Telekommunikationsdatendiensten, an Transaction Network Services (TNS).
Des Weiteren erhielt PEH eine nennenswerte Ausschüttung von Abry Heritage Partners aus dem Verkaufserlös von CloudWave, einem auf die Gesundheitsbranche spezialisierten Anbieter von Managed Cloud Hosting-, Cybersecurity- und IT-Services, der durch Tegria übernommen wurde.
PEH setzte die Aktienrückkaufaktivität im Berichtszeitraum fort und kaufte 933 Aktien zurück.
***
Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 44 515 70 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,400,740 per 31. Oktober 2026 (30. September 2026: 2,401,673). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: PEH NAV Flyer November 26
Ende der Net Asset Value-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Private Equity Holding AG
|Bahnhofstrasse 13
|8001 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41 44 515 7080
|E-Mail:
|info@peh.ch
|ISIN:
|CH0006089921
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|LEI Code:
|391200H19VBZIPBJ0N98
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
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