Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Oktober 2024

NEWS RELEASE Zürich, 13. November 2024 Net Asset Value per 31. Oktober 2024 Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 31. Oktober 2024 EUR 158.89 (CHF 149.23), was einer Veränderung von +1.4% in EUR respektive +1.1% in CHF seit dem 30. September 2024 entspricht. Die Portfolio Performance der PEH im Oktober wurde von vorteilhaften FX-Bewegungen sowie positiven Bewertungsanpassungen getrieben. Positive Performancetreiber waren beispielsweise Pelion VI sowie Alpha CEE Opportunity IV, welche von Kurssteigerungen börsenkotierter Portfoliogesellschaften wie Kaspi, einem kasachischen Fintech-Unternehmen und bill.com, einem in den USA ansässigen Anbieter für automatisierte, cloudbasierte Softwarelösungen für Finanzdienstleister profitierten. Das Portfolio war im Oktober cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 3.0m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 2.2m gegenüber. Ein nennenswerter Kapitalabruf erfolgte von Francisco Partners VII zur Finanzierung von New Relic, einem Unternehmen für Software-Analytik. Die grösste Ausschüttung erhielt PEH von Abry IX aus der Beteiligung an Options Technologies, einem Anbieter von Rechenzentrums-, Anwendungs- und IT-Dienstleistungen. Des Weiteren erhielt PEH eine nennenswerte Ausschüttung von CIVC VI aus dem Verkauf von Young and Associates, einem Beratungsunternehmen für Sachschäden. PEH tätigte im Berichtszeitraum eine weitere Kapitalzusage von USD 3.0m an H.I.G. Capital Partners VII, einen Buyout-Fonds mit Schwerpunkt auf dem mittleren Marktsegment. *** Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 44 515 70 80, http://www.peh.ch Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,467,700 per 31. Oktober 2024 (30. September 2024: 2,467,700). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen. Zusatzmaterial zur Meldung:



