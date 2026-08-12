Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’475 0.2%  SPI 20’413 0.2%  Dow 53’677 -0.2%  DAX 26’300 -0.1%  Euro 0.9377 0.0%  EStoxx50 6’545 0.2%  Gold 4’356 -1.2%  Bitcoin 51’551 0.0%  Dollar 0.8133 0.0%  Öl 88.3 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758On113454047Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Swissquote Group154823524Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Steht US-Gesundheitsaktien ein Comeback bevor? JPMorgan sieht Potenzial
Ausblick: Applied Materials vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
freenet-Aktie höher: Starkes Kundenwachstum - Gewinn unter Vorjahr
thyssenkrupp hinkt bei der Marge hinterher: Ausblick angepasst - Aktie dennoch stärker
NVIDIA-Aktie im Fokus: Jensen Huang warnt eindringlich im Ringen um KI-Souveränität
Suche...
ETF Sparplan

Private Equity Aktie 608992 / CH0006089921

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2026 18:00:03

Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Juli 2026

Private Equity
60.74 CHF -0.09%
Kaufen Verkaufen

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Juli 2026

12.08.2026 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NEWS RELEASE

Zürich, 12. August 2026

Net Asset Value per 31. Juli 2026

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 31. Juli 2026 EUR 156.51 (CHF 145.68), was einer Veränderung von -0.7% in EUR respektive +0.2% in CHF seit dem 30. Juni 2026 entspricht (inklusiv der Dividende von CHF 1.00, die am 10. Juli 2026 ausgezahlt wurde).

Im Juli wurde die Wertentwicklung des Portfolios sowohl durch nachteilige Währungsentwicklung als auch durch negative Bewertungsanpassungen zugrundliegender Positionen negativ beeinflusst.

Trotz positiver Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds – insbesondere bei Alpha CEE Opportunity IV, Mid Europa Fund IV und Eagletree III – sowie der börsenkotierten direkten Co-Investition in Shawbrook Bank, wurden die Wertzuwächse letztlich durch die negativen Effekte überkompensiert.

Das Portfolio war im Berichtszeitraum cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 2.2m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 6.2m gegenüber. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von einem Life-Sciences Fonds aus einer Beteiligung an einem in den USA ansässigen klinischen Biotechnologieunternehmen sowie von Highland Europe V, welcher Erlöse aus der Beteiligung an Bending Spoons, einem in Mailand ansässigen Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Erwerb und Entwicklung digitaler Produkte und Software, ausschüttete.

PEH tätige im Berichtszeitraum eine Kapitalzusage von (i) USD 4.0m als Follow-on Investition an einen late-stage Wachstumsfonds, (ii) USD 4.5m an einen early-stage Venture-Fonds, sowie (iii) USD 1.8m an einen Seed-Fonds.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,400,656 per 31. Juli 2026 (30. Juni 2026: 2,401,819). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

 

 

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: PEH NAV Flyer August 26

Ende der Net Asset Value-Mitteilung
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Bahnhofstrasse 13
8001 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 515 7080
E-Mail: info@peh.ch
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
LEI Code: 391200H19VBZIPBJ0N98

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2381722  12.08.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Private Equity Holding AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Private Equity Holding AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Palantir wächst um 93 % – beginnt jetzt die nächste Rallye?
14:47 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13:49 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
11:53 UBS Logo UBS KeyInvest: Versicherer – Ein Sektor in Rekordlaune/Energie – Zwei Welten unter Strom
09:48 Marktüberblick: Bilanzsaison im Fokus
09:14 Der Kakaopreis ist nicht alles: süsses Geschäft, harte Realität
08:51 SMI legt Rückwärtsgang ein
11.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Belimo, SGS
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’098.53 19.66 SX0BIU
Short 15’398.95 13.89 SYBB4U
Short 15’987.54 8.84 SIBAEU
SMI-Kurs: 14’475.13 13.08.2026 17:31:47
Long 13’906.93 19.53 SXBF7U
Long 13’596.71 13.63 S0BF1U
Long 13’043.58 8.97 S2B8UU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13:49 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Private Equity am 12.08.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Roche-Aktie dennoch tiefer: Krebsmedikament Itovebi kommt auf Medikamentenliste in Quebec
On-Aktie sackt zweistellig ab: Schuhfirma wächst weiter rasant - Ausblick trotzdem vorsichtiger
Kuros-Aktie im Plus: Erstmals schwarze Zahlen - Jahresziele bestätigt
Aktie fällt zweistellig: Swissquote senkt Jahresziele wegen Krypto-Schwäche
Börsen-Höhenflug vor dem Ende? Analyst sieht Wendepunkt zugunsten von Gold und Silber
Nach US-Inflationsdaten: SMI mit tiefrotem Handelstag -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich uneins
DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rheinmetall-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Ausblick: thyssenkrupp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Komax-Aktie mit Kurssprung: Weniger Umsatz und erneut Verlust - Ausblick stösst auf recht positives Echo
SpaceX-Aktie am Scheideweg: Milliarden an Aktien drohen den Markt zu fluten

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.