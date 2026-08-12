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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Juli 2026



12.08.2026 / 18:00 CET/CEST

Net Asset Value

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NEWS RELEASE

Zürich, 12. August 2026

Net Asset Value per 31. Juli 2026

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 31. Juli 2026 EUR 156.51 (CHF 145.68), was einer Veränderung von -0.7% in EUR respektive +0.2% in CHF seit dem 30. Juni 2026 entspricht (inklusiv der Dividende von CHF 1.00, die am 10. Juli 2026 ausgezahlt wurde).

Im Juli wurde die Wertentwicklung des Portfolios sowohl durch nachteilige Währungsentwicklung als auch durch negative Bewertungsanpassungen zugrundliegender Positionen negativ beeinflusst.

Trotz positiver Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds – insbesondere bei Alpha CEE Opportunity IV, Mid Europa Fund IV und Eagletree III – sowie der börsenkotierten direkten Co-Investition in Shawbrook Bank, wurden die Wertzuwächse letztlich durch die negativen Effekte überkompensiert.

Das Portfolio war im Berichtszeitraum cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 2.2m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 6.2m gegenüber. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von einem Life-Sciences Fonds aus einer Beteiligung an einem in den USA ansässigen klinischen Biotechnologieunternehmen sowie von Highland Europe V, welcher Erlöse aus der Beteiligung an Bending Spoons, einem in Mailand ansässigen Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Erwerb und Entwicklung digitaler Produkte und Software, ausschüttete.

PEH tätige im Berichtszeitraum eine Kapitalzusage von (i) USD 4.0m als Follow-on Investition an einen late-stage Wachstumsfonds, (ii) USD 4.5m an einen early-stage Venture-Fonds, sowie (iii) USD 1.8m an einen Seed-Fonds.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,400,656 per 31. Juli 2026 (30. Juni 2026: 2,401,819). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.