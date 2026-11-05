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05.11.2026 07:00:27
Private Equity Holding AG: Halbjahresbericht per 30. September 2026 (nur auf Englisch verfügbar)
|
Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Halbjahresbericht per 30. September 2026
NEWS RELEASE
Zürich, 5. November 2026
Private Equity Holding AG (PEH) hat heute den Halbjahresbericht per 30. September 2026 publiziert. Das Gesamtergebnis im ersten Halbjahr des Finanzjahres 2026/2027 beträgt EUR 8.3 Mio. Der Net Asset Value (innere Wert) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug EUR 160.61 (CHF 152.22). Dies entspricht einer Veränderung von +2.9% in EUR (+5.5% in CHF) seit dem 31. März 2026, unter Berücksichtigung der im Juli 2026 vollzogenen Ausschüttung von CHF 1.00 pro Aktie.
***
Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,401,673 per 30. September 2026. Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend der Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: PEH report Q3 2026 final
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Private Equity Holding AG
|Bahnhofstrasse 13
|8001 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41 44 515 7080
|E-Mail:
|info@peh.ch
|ISIN:
|CH0006089921
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|LEI Code:
|391200H19VBZIPBJ0N98
|EQS News ID:
|2428510
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2428510 05.11.2026 CET/CEST
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