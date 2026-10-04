Private Equity Aktie 608992 / CH0006089921
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04.10.2026 17:00:00
Private Equity Firms Double Down on Fossil Fuels
Private EquityDespite pressure from some governments and consumers for a global energy transition, private equity firms continue to invest heavily in some of the world’s largest greenhouse gas emitters. Following the Covid-19 pandemic, several companies, banks, and even energy companies began introducing stronger environmental, social, and governance (ESG) standards, including measures to decarbonise operations. However, just a couple of years later, many companies have backtracked on their ESG goals, and private equity firms are continuing to fund some…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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