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04.10.2026 17:00:00

Private Equity Firms Double Down on Fossil Fuels

Private Equity
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Despite pressure from some governments and consumers for a global energy transition, private equity firms continue to invest heavily in some of the world’s largest greenhouse gas emitters. Following the Covid-19 pandemic, several companies, banks, and even energy companies began introducing stronger environmental, social, and governance (ESG) standards, including measures to decarbonise operations. However, just a couple of years later, many companies have backtracked on their ESG goals, and private equity firms are continuing to fund some…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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