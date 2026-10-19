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19.10.2026 06:37:00
Private Bancorp of America präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Private Bancorp of America lud am 16.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 1.97 USD. Im letzten Jahr hatte Private Bancorp of America einen Gewinn von 1.65 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5.99 Prozent auf 46.0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 43.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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