Private Bancorp of America Aktie 30669911 / US74274F1003
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16.10.2026 14:30:50
Private Bancorp Of America, Inc. Announces Increase In Q3 Income
(RTTNews) - Private Bancorp of America, Inc. (PBAM) revealed a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $11.33 million, or $1.97 per share. This compares with $9.62 million, or $1.65 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 12.9% to $35.56 million from $31.50 million last year.
Private Bancorp of America, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $11.33 Mln. vs. $9.62 Mln. last year. -EPS: $1.97 vs. $1.65 last year. -Revenue: $35.56 Mln vs. $31.50 Mln last year.
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