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Private Bancorp of America Aktie 30669911 / US74274F1003

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16.10.2026 14:30:50

Private Bancorp Of America, Inc. Announces Increase In Q3 Income

Private Bancorp of America
84.10 USD -0.26%
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(RTTNews) - Private Bancorp of America, Inc. (PBAM) revealed a profit for its third quarter that Increased, from last year

The company's bottom line totaled $11.33 million, or $1.97 per share. This compares with $9.62 million, or $1.65 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 12.9% to $35.56 million from $31.50 million last year.

Private Bancorp of America, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $11.33 Mln. vs. $9.62 Mln. last year. -EPS: $1.97 vs. $1.65 last year. -Revenue: $35.56 Mln vs. $31.50 Mln last year.

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Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

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Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

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Short 15’223.46 14.00 SJZBBU
Short 15’793.41 9.00 SJB30U
SMI-Kurs: 14’337.46 16.10.2026 14:36:40
Long 13’736.96 19.39 S0S2BU
Long 13’424.53 13.80 S1B77U
Long 12’861.50 8.97 BSUI2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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