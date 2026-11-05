Pritish Nandy Communications: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Pritish Nandy Communications präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.48 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.630 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 382.78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 203.2 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 42.1 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch