Pritika Auto Industries legte Quartalsergebnis vor

Pritika Auto Industries hat am 08.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.37 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.260 INR je Aktie generiert.

Pritika Auto Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.45 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.15 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch