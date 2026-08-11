Prithvi Softech: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Prithvi Softech hat am 08.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.89 INR, nach 1.36 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Prithvi Softech im vergangenen Quartal 11.09 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29.42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Prithvi Softech 8.57 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch