Prismx Global Ventures: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Prismx Global Ventures veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.01 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 7.3 Millionen INR, gegenüber 49.8 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 85.27 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch