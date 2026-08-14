Prism Medico Pharmacy hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Prism Medico Pharmacy gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.04 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.010 INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch