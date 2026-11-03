Prism Finance stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Prism Finance hat am 31.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 1.26 INR. Im letzten Jahr hatte Prism Finance einen Gewinn von -0.860 INR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Prism Finance mit einem Umsatz von insgesamt 11.2 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem -6.6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 269.09 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch