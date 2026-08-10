Prism Cement: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Prism Cement veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.07 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Prism Cement ein EPS von 0.050 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 18.35 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.22 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch