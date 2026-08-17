PRISM BioLab vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

PRISM BioLab hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 6.56 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -9.000 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat PRISM BioLab im vergangenen Quartal 116.5 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27.90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PRISM BioLab 91.1 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch