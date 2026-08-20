Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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20.08.2026 15:33:00
Prinz Harry und Meghan: Wie das Geschäftsmodell um Netflix-Dokus, Marmeladen und Co. implodiert
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Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Netflix Inc.
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19.08.26
|Netflix Aktie News: Netflix gewinnt am Abend an Boden (finanzen.ch)
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19.08.26
|Netflix Aktie News: Netflix am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
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18.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
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18.08.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite schwächelt mittags (finanzen.ch)
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17.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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13.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet den Handel im Plus (finanzen.ch)
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13.08.26
|Netflix-Aktie im Fokus: Bill Ackmans Pershing Square kehrt als Investor zurück (finanzen.ch)
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13.08.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
Analysen zu Netflix Inc.
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|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
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|09.07.26
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|09.07.26
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|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
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|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
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Börse aktuell - Live TickerSMI tiefer -- DAX im Minus -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fällt zurück. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.