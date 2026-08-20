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20.08.2026 15:33:00

Prinz Harry und Meghan: Wie das Geschäftsmodell um Netflix-Dokus, Marmeladen und Co. implodiert

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Prinz Harry und Meghan wollten Hollywood erobern. Nun kommen sie nach über sechs Jahren offenbar nach England zurück – mehr als sechs Jahre, nachdem sie der Königsfamilie den Rücken gekehrt haben. Wohl auch, weil das Land der unbegrenzten Möglichkeiten nur begrenzte Einnahmen versprach.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online

Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.0814 17.06.2027 157879730
Long 11.825 19.03.2027 156468959
Long 319.2753 18.12.2026 155005135
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2563 10.74 158786660
Long 8.402 8.86 158786659
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3397 9.46 157052287
Short 9.675 6.36 157049098
Short 19.35 1.32 157781538
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -6.18 150863768
Long 10 -21.37 158524453
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

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17.07.26 Netflix Outperform Bernstein Research
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’952.35 19.44 S6HB9U
Short 15’246.81 13.83 SDBWJU
Short 15’813.81 8.94 SOWBPU
SMI-Kurs: 14’331.52 20.08.2026 15:38:35
Long 13’741.89 19.18 SYB31U
Long 13’433.31 13.64 SHB7NU
Long 12’874.37 8.94 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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