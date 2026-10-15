PRINTNET: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

PRINTNET hat am 14.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4.27 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 15.91 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 2.18 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.30 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 67.62 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei PRINTNET ein Gewinn pro Aktie von 89.58 JPY in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1.49 Prozent auf 9.08 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 9.21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch