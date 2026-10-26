Principal Financial Group Q3 Profit Rises

(RTTNews) - Principal Financial Group (PFG) on Monday reported third-quarter net income attributable to the company of $631.9 million, or $2.91 per share, compared with $213.8 million, or $0.95 per share, a year ago.

Adjusted operating earnings increased to $481.8 million, or $2.22 per share, from $473.7 million, or $2.10 per share, in the prior-year quarter. Operating earnings excluding significant variances rose 7% to $2.49 per share from $2.32 per share.

Adjusted net income excluding exited businesses declined 24% to $354.8 million from $465.6 million.

Assets under management totaled $785 billion at quarter-end, while assets under administration reached $1.84 trillion.

The company also announced a quarterly common stock dividend increase of 1 cent to $0.85 per share, payable December 18 to shareholders of record as of December 2. The new dividend represents an 8% increase from the year-earlier quarter.