Principal Financial Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Principal Financial Group hat am 26.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.91 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Principal Financial Group ein EPS von 0.950 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 96.69 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 122.0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.68 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch