Prince Pipes And Fittings verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Prince Pipes And Fittings liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Prince Pipes And Fittings die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 3.05 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.440 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Prince Pipes And Fittings mit einem Umsatz von insgesamt 6.09 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.80 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 5.00 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch