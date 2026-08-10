Prince Housing Development stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Prince Housing Development hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.10 TWD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.100 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18.27 Prozent auf 2.53 Milliarden TWD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.14 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch