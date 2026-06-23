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Primoris Services Aktie 4517993 / US74164F1030

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23.06.2026 17:45:15

Primoris Services Stock Plunges 27%

Primoris Services
72.20 EUR 11.15%
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(RTTNews) - Primoris Services Corporation (PRIM) shares fell 26.71 percent, losing $28.94 to $79.40 on Tuesday, possibly after the company lowered its 2026 financial outlook yesterday, citing additional cost overruns and project delays in its Renewables segment. The company also announced the departure of Chief Operating Officer Jeremy Kinch, effective immediately.

The stock is currently trading at $79.40, compared with its previous close of $108.34 on the New York Stock Exchange. During the session, shares opened at $66.25 and traded between $65.00 and $80.51. Trading volume reached 4.93 million shares, significantly above the average daily volume of 1.75 million shares.

Primoris' 52-week range is $65.00 to $205.50.

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