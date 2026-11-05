Primoris Services: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Primoris Services gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.95 USD. Im Vorjahresviertel hatte Primoris Services 1.73 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 1.95 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 10.38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch