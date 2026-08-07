Primoris Services informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Primoris Services präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Primoris Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.45 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.54 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10.71 Prozent auf 1.69 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.89 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch