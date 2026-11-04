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04.11.2026 04:03:02
Primoris Services Corporation Q3 Profit Drops
(RTTNews) - Primoris Services Corporation (PRIM) released earnings for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line came in at $51.3 million, or $0.95 per share. This compares with $94.6 million, or $1.73 per share, last year.
Excluding items, Primoris Services Corporation reported adjusted earnings of $64.9 million or $1.20 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 10.4% to $1.952 billion from $2.178 billion last year.
Primoris Services Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $51.3 Mln. vs. $94.6 Mln. last year. -EPS: $0.95 vs. $1.73 last year. -Revenue: $1.952 Bln vs. $2.178 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.10 To $ 2.25
Guidance is adjusted EPS
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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