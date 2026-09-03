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03.09.2026 06:37:00
Primoco UAV SE Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Primoco UAV SE Registered lud am 31.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Primoco UAV SE Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3.53 CZK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 17.73 CZK je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Primoco UAV SE Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 99.72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0.7 Millionen CZK. Im Vorjahresviertel waren 248.2 Millionen CZK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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