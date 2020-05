Primo Water Corporation annonce ses résultats du premier trimestre 2020

La stratégie non diversifiée dans le secteur de l'eau génère une croissance du chiffre d'affaires consolidé de 13 % et une croissance de l'EBITDA ajusté de 31 %

(Sauf indication contraire, toutes les comparaisons du premier trimestre 2020 sont effectuées par rapport au premier trimestre 2019 ; toutes les informations sont exprimées en dollars américains.)

TAMPA, Floride, le 7 mai 2020 /CNW/ - Primo Water Corporation (NYSE : PRMW ; TSX : PRMW) (la « société » ou « Primo »), l'un des principaux fournisseurs d'eau directement aux consommateurs et de services de filtration d'eau en Amérique du Nord et en Europe, ainsi qu'un des principaux fournisseurs de distributeurs d'eau, d'eau en bouteille purifiée et de remplissage de contenants d'eau potable en libre-service aux États-Unis et au Canada, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre clos le 28 mars 2020.

FAITS MARQUANTS DU PREMIER TRIMESTRE 2020 - ACTIVITÉS POURSUIVIES

Le chiffre d'affaires a augmenté de 11 % (augmentation de 13 % si l'on exclut l'impact du change de devises et la cession des activités de Cott Beverages LLC) pour atteindre 474 millions de dollars, contre 428 millions de dollars.





La perte nette déclarée et la perte nette par action diluée se sont élevées respectivement à 27 millions de dollars et 0,19 dollar. L'EBITDA ajusté a augmenté de 31 % pour atteindre 70 millions de dollars.





Le 28 février 2020, la société a conclu la vente de l'entreprise S&D Coffee and Tea pour 405 millions de dollars. L'entreprise S&D Coffee and Tea a été classée dans les états financiers consolidés de la société en tant qu'activités abandonnées pour toutes les périodes présentées.





Le 2 mars 2020, en utilisant une combinaison d'avoirs en caisse, de produits de la vente de S&D Coffee and Tea et d'actions ordinaires de la société, la société a fait l'acquisition de la société Primo Water Corporation historique (« Primo historique »), un des principaux fournisseurs de distributeurs d'eau, d'eau en bouteille purifiée et de remplissage de contenants d'eau potable en libre-service aux États-Unis et au Canada . La transaction a évalué Primo historique à environ 775 millions de dollars. Dans le cadre de cette transaction, la société a changé de nom pour devenir Primo Water Corporation et ses actions ordinaires ont commencé à être négociées sous le code boursier « PRMW » à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse de Toronto (TSX).





La société a rendu environ 42 millions de dollars aux actionnaires par le biais de 10 millions de dollars de dividendes trimestriels et de 32 millions de dollars de rachat d'actions.

« Nos résultats du premier trimestre attestent de notre modèle non diversifié dans le secteur de l'eau et des solides fondamentaux sous-jacents de notre activité. Je suis ravi de la croissance du chiffre d'affaires que nous avons réalisée grâce à la demande accrue de produits et de services liés à l'eau sur nos territoires américain et israélien, qui ont su plus que contrebalancer les pressions subies par l'ensemble de nos activités européennes à la suite du COVID-19 », a commenté Tom Harrington, président-directeur général de Primo. « Nous avons répondu à ces pressions en ajustant les itinéraires lorsque cela était nécessaire, et nous avons réduit les dépenses discrétionnaires et non essentielles lorsque cela était approprié. Nous avons la chance de disposer d'une structure de coûts très variable qui nous permet de réagir rapidement à des conditions fluctuantes. »

PERFORMANCE DU PREMIER TRIMESTRE 2020 – ACTIVITÉS POURSUIVIES

Le chiffre d'affaires a augmenté de 11 % pour atteindre 474 millions de dollars (augmentation de 13 % si l'on exclut l'impact du change de devises et la cession des activités de Cott Beverages LLC). La croissance du chiffre d'affaires par canal au cours du trimestre est présentée dans le tableau ci-dessous :

Activités poursuivies Analyse d'écart du chiffre d'affaires

Variation en % Chiffre d'affaires T1 2019 $ 427,7



Cession des activités de Cott Beverages LLC -7,2



Chiffre d'affaires ajusté T1 2019 $ 420,5











Eau en direct / Échange d'eau +31,4



Recharge d'eau / Filtration d'eau +15,6



Autres ventes d'eau au détail +3,9



Distributeurs d'eau +5,9



Autres -2,9



Variation avant ajustements +53,9

12,8 % Change de devises -0,2



Chiffre d'affaires T1 2020 $ 474,2





Eau en direct / Échange d'eau

Nos activités Eau en direct / Échange d'eau comprennent notre activité leader sur le marché de livraison d'eau directement au consommateur et directement au client axée sur les bouteilles consignées grand format en Amérique du Nord et dans 19 autres pays, ainsi que notre programme Échange d'eau, leader sur le marché, dans le cadre duquel les consommateurs peuvent échanger leur bouteille vide contre une bouteille préremplie de 3 ou 5 gallons d'eau purifiée dans environ 14 000 points de vente aux États-Unis et au Canada , chez les principaux détaillants. Les deux services partagent les mêmes canaux logistiques, la même flotte et les mêmes infrastructures.







Le chiffre d'affaires de Eau en direct / Échange d'eau a augmenté de 12 % pour atteindre 295 millions de dollars, grâce à la croissance nette de la clientèle d'Eau en direct, à l'amélioration du volume, à une tarification favorable et aux avantages des acquisitions. Le chiffre d'affaires d'Échange d'eau a augmenté de plus de 92 % sur une base pro forma au mois de mars. La croissance pro forma des unités d'Échange d'eau dans des magasins comparables aux États-Unis a atteint 61,5 % au mois de mars, avec 771 000 unités supplémentaires vendues par rapport à l'année précédente. Les principaux moteurs de la croissance du chiffre d'affaires sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Eau en direct / Échange d'eau



Analyse d'écart du chiffre d'affaires

Variation en % Chiffre d'affaires T1 2019

$ 264,2



Eau en direct

+25,5



Croissance de la clientèle / volume +19,2





Prix / composition +6,8





Autres -0,5





Échange d'eau

+11,6



Élimination entre les canaux

-5,7



Variation à l'exclusion de l'incidence du change de devises

+31,4

11,9 % Incidence du change de devises

-0,4



Chiffre d'affaires T1 2020

$ 295,2

11,7 %

Recharge d'eau / Filtration d'eau

Nos activités Recharge d'eau / Filtration d'eau comprennent notre activité Recharge d'eau, leader sur le marché, qui intègre un procédé de filtration en plusieurs étapes permettant aux consommateurs de remplir eux-mêmes leur bouteille vide dans des formats de plusieurs gallons pour environ 0,35 centime de dollar par gallon. Nos machines sont placées dans environ 23 000 points de vente au détail à travers les États-Unis et le Canada . Ce canal comprend également notre activité Filtration d'eau, l'un des cinq principaux acteurs, avec environ 200 000 clients ou sites sur notre territoire.







Le chiffre d'affaires de Recharge d'eau / Filtration d'eau a augmenté de 101 %, principalement grâce à l'ajout de l'activité Recharge d'eau au cours du trimestre, qui a connu une augmentation pro forma de 24 % en termes de croissance du nombre de gallons d'eau distribués au mois de mars, ainsi qu'une augmentation pro forma de 10 % en termes de croissance du nombre de gallons d'eau distribués au cours du trimestre. Le chiffre d'affaires de Filtration d'eau a augmenté de 6 % au cours du trimestre.

Autres ventes d'eau au détail

Notre canal Autres ventes d'eau au détail comprend la vente de nos produits de marque à des points de vente au détail tels que notre eau de source de première qualité Mountain Valley®, leader aux États-Unis, ainsi que notre marque Mey Eden™, leader du marché en Israël. En outre, ce canal comprend la vente d'un gallon, de 2,5 gallons et d'autres produits d'eau à des canaux de vente au détail dans toute l'Amérique du Nord.







Le chiffre d'affaires a augmenté de 9 % (augmentation de 8 % si l'on exclut l'impact du change de devises) grâce à la croissance du marché de l'eau en bouteille et à l'amélioration des volumes.

Distributeurs d'eau

Notre activité Distributeurs d'eau comprend la vente d'une gamme complète de distributeurs innovants et élégants à différents niveaux de prix par le biais de grands détaillants et en ligne. Ces ventes de distributeurs font office de rasoir dans notre modèle à revenus récurrents lames de rasoir et rasoirs (« 4R ») et contribuent à accroître la pénétration dans les foyers, entraînant ensuite des achats récurrents de nos produits d'eau à marge plus élevée.







Le chiffre d'affaires a augmenté de 10 % sur une base pro forma en mars, principalement en raison du calendrier des commandes de nos principaux partenaires de vente au détail, tandis que les ventes effectives aux consommateurs (sell-through) de 100 000 unités ont augmenté de 44 %, grâce à la forte demande des consommateurs.

Autres

La catégorie « Autres » comprend les canaux non essentiels de produits et services, tels que les services de café au bureau, ainsi que les produits conditionnés à façon, notamment le café micro-moulu, le chocolat chaud et d'autres conglomérats.







Le chiffre d'affaires a diminué de 4 % (diminution de 3 % si l'on exclut l'impact du change de devises), principalement en raison de la pression exercée par le COVID-19 sur notre activité de services de café au bureau.

Le bénéfice brut a augmenté de 12 % pour atteindre 273 millions de dollars. Le bénéfice brut en pourcentage du chiffre d'affaires est resté stable à 57,6 % (reportez-vous au Tableau 4 pour plus de détails par canal de chiffre d'affaires).

Activités poursuivies Analyse d'écart du bénéfice brut Bénéfice brut T1 2019 $ 243,1 Eau en direct / Échange d'eau +20,8 Recharge d'eau / Filtration d'eau +9,0 Autres ventes d'eau au détail +1,6 Distributeurs d'eau +0,2 Autres -1,3 Change de devises -0,1 Bénéfice brut T1 2020 $ 273,3

Les frais de vente, frais généraux et dépenses administratives ont augmenté pour atteindre 255 millions de dollars, contre 236 millions de dollars, en raison principalement de l'ajout de l'entreprise Primo historique ainsi que de l'augmentation des coûts de vente et de service liés à l'augmentation des volumes.





La perte nette déclarée et la perte nette par action diluée se sont élevées respectivement à 27 millions de dollars et 0,19 dollar , contre une perte nette déclarée de 23 millions de dollars et une perte nette par action diluée de 0,17 dollar , en raison de l'augmentation des frais d'acquisition et d'intégration ainsi que des coûts de transaction liés à l'acquisition de Primo historique.





, contre une perte nette déclarée de 23 millions de dollars et une perte nette par action diluée de , en raison de l'augmentation des frais d'acquisition et d'intégration ainsi que des coûts de transaction liés à l'acquisition de Primo historique. L'EBITDA ajusté a augmenté de 31 %, pour atteindre 70 millions de dollars, contre 54 millions de dollars, principalement grâce à la croissance des volumes provenant de l'augmentation des services et des produits de solutions d'eau aux États-Unis, à l'amélioration du levier d'exploitation et aux avantages de l'acquisition de Primo historique.





La trésorerie nette issue des activités opérationnelles de 5 millions de dollars, moins 35 millions de dollars de charges de capital, s'est soldée par (30) millions de dollars de trésorerie disponible, soit (5) millions de dollars de trésorerie disponible ajustée (ajustée avec les éléments présentés dans le Tableau 7), des chiffres qu'il faut comparer à la trésorerie disponible ajustée de (3) millions de dollars l'année précédente.

PERSPECTIVES CONCERNANT LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET L'EBITDA AJUSTÉ POUR LE PREMIER SEMESTRE 2020

Primo vise un chiffre d'affaires consolidé des activités poursuivies au premier semestre 2020 compris entre 905 et 925 millions de dollars environ, en excluant l'impact du change de devises, ainsi qu'un EBITDA ajusté d'environ 140 millions de dollars. Les objectifs incluent l'entreprise Primo historique et excluent S&D Coffee and Tea qui est incluse dans les activités abandonnées.

« Je ne pourrais pas être plus fier de nos associés et de leur contribution en cette période d'incertitude accrue », a commenté Tom Harrington, le président-directeur général de Primo. « En tant que prestataires d'un service essentiel, nos équipes travaillent sans relâche pour fournir des solutions d'eau, quand, où et comme les consommateurs le souhaitent et en ont besoin. Bien que nous nous attendons à ce que nos résultats du deuxième trimestre soient mis sous pression par la pandémie, le travail assidu de toute notre équipe et un premier trimestre solide nous donnent confiance dans le fait que nous atteindrons nos prévisions de chiffre d'affaires et d'EBITDA ajusté pour le premier semestre. »

PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

Le 11 décembre 2019, le conseil d'administration de Primo a approuvé un programme de rachat de nos actions ordinaires en circulation portant sur un montant maximum de 50 millions de dollars sur une période de 12 mois à compter du 16 décembre 2019.

Au cours du premier trimestre 2020, Primo a racheté environ 2,3 millions d'actions à un prix moyen de 10,79 dollars, pour un total de près de 25 millions de dollars, dans le cadre de son programme de rachat d'actions.

Par ailleurs, 0,5 million d'actions totalisant près de 7 millions de dollars ont été retenues au cours du premier trimestre 2020 pour satisfaire aux obligations fiscales des employés liées aux attributions à base d'actions.

Rien ne peut garantir le nombre exact d'actions, le cas échéant, qui seront rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions à l'avenir, ni le montant total en dollars des actions qui seront achetées dans les périodes futures. Primo peut interrompre ses achats à tout moment, sous réserve du respect des exigences réglementaires applicables. Les actions acquises aux termes du programme de rachat d'actions ont ensuite été annulées.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE SUR LES RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE 2020

Primo Water Corporation tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui, 7 mai 2020, à 10 h, heure de l'Est américain, pour discuter des résultats du premier trimestre, à laquelle vous pouvez accéder de la façon suivante :

Amérique du Nord : (888) 231-8191

International : (647) 427-7450

ID de la conférence : 6669955

Un diaporama et une diffusion Web audio en direct seront disponibles sur le site Web de Primo à l'adresse https://www.primowatercorp.com. La conférence téléphonique sur les résultats sera enregistrée et archivée pour être rediffusée dans la rubrique du site Web consacrée aux relations avec les investisseurs pendant une période de deux semaines suivant l'événement.

À PROPOS DE PRIMO WATER CORPORATION

Primo Water Corporation est l'un des principaux fournisseurs non diversifiés de solutions d'eau en Amérique du Nord, en Europe et en Israël et génère environ 2,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Primo exerce en grande partie ses activités selon un modèle de revenus récurrents rasoir/lame de rasoir. Le rasoir dans le modèle de chiffre d'affaires de Primo est sa gamme leader dans le secteur de distributeurs d'eau élégants et innovants, qui sont vendus par de grands détaillants et en ligne à différents niveaux de prix ou qui sont loués aux clients. Les distributeurs contribuent à augmenter la pénétration dans les foyers, ce qui conduit à des achats récurrents de l'offre de lames de rasoir de Primo. L'offre de lames de rasoir de Primo comprend l'Eau en direct, l'Échange d'eau et la Recharge d'eau. Grâce à son activité Eau en direct, leader sur le marché, Primo fournit des solutions d'hydratation durables dans ses 21 territoires d'implantation, directement à la porte du client, que ce soit à la maison ou dans les entreprises commerciales. Par le biais de ses activités Échange d'eau et Recharge d'eau, leaders sur le marché, Primo propose des récipients préremplis et réutilisables auprès de plus de 13 000 sites et des unités de recharge d'eau auprès de 22 000 sites environ, respectivement. Primo propose également des unités de filtration d'eau avec une présence dans 21 pays, ce qui lui permet de figurer parmi les cinq premiers fournisseurs.

Les solutions d'eau de Primo élargissent l'accès des consommateurs à l'eau purifiée, de source et minérale afin de promouvoir un mode de vie plus sain et plus durable tout en réduisant simultanément les déchets plastiques et la pollution. Primo s'engage à respecter ses normes d'intendance de l'eau et est fière de s'associer à l'International Bottled Water Association (IBWA) en Amérique du Nord ainsi qu'à Watercoolers Europe (WE), qui garantissent le strict respect des normes de sécurité, de qualité, d'hygiène et de réglementation au profit de la protection des consommateurs.

Primo est une entreprise mondiale dont le siège social se trouve à Tampa, en Floride (États-Unis). Pour de plus amples informations, consultez le site www.primowatercorp.com.

Mesures non conformes aux PCGR

Pour compléter le rapport des mesures financières établies conformément aux PCGR, Primo utilise certaines mesures financières non conformes aux PCGR. Primo exclut du chiffre d'affaires PCGR l'incidence du change de devises et les résultats de la cession de la société Cott Beverages LLC afin de séparer l'incidence de ces facteurs des résultats des activités de Primo. Primo utilise l'EBITDA et l'EBITDA ajusté pour séparer l'incidence de certains éléments des activités sous-jacentes. Étant donné que Primo utilise ces résultats financiers ajustés dans le cadre de la gestion de ses activités, la direction estime que ces informations supplémentaires sont utiles aux investisseurs pour leur permettre une évaluation indépendante et une compréhension des performances commerciales sous-jacentes de Primo et des performances de sa direction. En outre, Primo complète sa présentation de la trésorerie nette issue des (affectée aux) activités opérationnelles découlant des activités poursuivies déterminées conformément aux PCGR, en excluant les acquisitions d'immobilisations corporelles pour présenter la trésorerie disponible et en excluant les éléments identifiés dans les tableaux ci-joints pour présenter la trésorerie disponible ajustée, qui, de l'avis de la direction, fournissent des informations utiles aux investisseurs pour que ceux-ci puissent évaluer nos performances, comparer nos performances à celles de notre groupe d'entreprises homologues et évaluer notre capacité d'assurer le service de la dette et de financer des opportunités stratégiques, notamment d'investir dans nos activités, effectuer des acquisitions stratégiques, verser des dividendes, racheter des actions ordinaires et renforcer notre bilan. Les mesures financières non conformes aux PCGR décrites ci-dessus s'ajoutent aux états financiers de Primo préparés conformément aux PCGR et ne sont pas censées leur être supérieures, ni s'y substituer. Par ailleurs, les mesures financières non conformes aux PCGR incluses dans le présent communiqué sur les résultats reflètent l'opinion de la direction à l'égard d'éléments particuliers et peuvent différer des mesures présentées par d'autres sociétés et pourraient, par conséquent, ne pas être comparables à des mesures portant un nom similaire.

Déclarations de règle refuge

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de l'article 27A de la loi Securities Act de 1933 et de l'article 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, qui expriment les attentes de la direction quant à l'avenir, fondées sur les plans, estimations et prévisions au moment où Primo fait ces déclarations. Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents et Primo vous met en garde contre le fait que plusieurs facteurs importants pourraient entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux contenus dans ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s'y limiter, des déclarations portant sur les tendances et les résultats financiers et d'exploitation futurs (y compris les perspectives de Primo quant au chiffre d'affaires et à l'EBITDA ajusté pour le premier semestre 2020) et des questions connexes. Les déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses concernant les projets et estimations actuels de la direction. La direction estime que ces hypothèses sont raisonnables, mais rien ne garantit qu'elles s'avèreront exactes.

Les facteurs susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux décrits dans ce communiqué de presse comprennent, entre autres : notre capacité à faire face efficacement à la concurrence sur les marchés où nous opérons ; les variations du prix des marchandises et notre capacité de répercuter l'augmentation des coûts sur nos clients ou de nous prémunir contre de telles hausses des coûts et l'incidence de celles-ci sur nos volumes ; notre capacité de gérer nos activités avec succès ; l'incidence des événements nationaux, régionaux et mondiaux, y compris ceux de nature politique, économique, commerciale et concurrentielle ; l'incidence de la propagation du COVID-19 sur nos activités, notre situation financière et nos résultats d'exploitation ; notre capacité de tirer pleinement profit des avantages potentiels des transactions (et notamment les transactions concernant Primo et S&D) ou autres opportunités stratégiques que nous poursuivons ; les passifs potentiels liés à nos récentes cessions ; notre capacité de réaliser les synergies de chiffre d'affaires et de coûts de nos récentes acquisitions en raison de difficultés d'intégration et d'autres défis ; nos droits d'indemnisation limités dans le cadre de l'acquisition de Primo ; notre exposition à des risques liés aux actifs incorporels ; les fluctuations des devises qui ont une incidence négative sur le change entre le dollar américain et la livre sterling, le change avec l'euro, le dollar canadien et d'autres devises, et le change entre la livre sterling et l'euro ; notre capacité de maintenir des ententes et des relations favorables avec nos fournisseurs ; notre capacité de respecter nos obligations aux termes de nos conventions d'emprunt et les risques d'autres augmentations de notre endettement ; notre capacité de respecter les conventions et les conditions de nos accords d'emprunt ; les fluctuations des taux d'intérêt, qui pourraient faire augmenter nos coûts d'emprunt ; la contraction d'un endettement important pour financer nos acquisitions (et notamment l'acquisition de Primo historique) ; l'incidence sur nos résultats financiers de l'incertitude liée aux marchés financiers et à d'autres changements défavorables de la conjoncture économique générale ; toute interruption de production dans nos installations de fabrication ; notre capacité à maintenir l'accès à nos sources d'eau ; notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle ; notre conformité aux normes de santé et de sécurité des produits ; notre responsabilité en cas de blessures ou de maladies causées par la consommation de produits contaminés ; notre responsabilité et les atteintes à notre réputation à la suite de litiges ou de procédures judiciaires ; les changements dans le contexte juridique et réglementaire dans lequel nous exerçons nos activités ; le caractère saisonnier de nos activités et l'incidence des conditions météorologiques défavorables ; notre capacité de recruter, fidéliser et intégrer de nouveaux membres de la direction ; notre capacité de renouveler nos conventions collectives à des conditions satisfaisantes ; des interruptions de nos systèmes d'information ; notre capacité à conserver en toute sécurité des informations confidentielles ou relatives aux cartes de crédit de nos clients ou d'autres données privées concernant nos employés ou notre entreprise ; notre capacité de maintenir nos dividendes trimestriels ; notre capacité de relever adéquatement les défis et les risques associés à nos activités internationales et à résoudre les difficultés à nous conformer aux lois et aux règlements, notamment la loi américaine intitulée U.S. Foreign Corrupt Practices Act et la loi britannique intitulée Bribery Act de 2010 ; l'augmentation des impôts à payer dans les diverses juridictions où nous exerçons nos activités ; l'incidence de la loi intitulée Tax Cuts and Jobs Act de 2017 sur nos obligations fiscales et notre taux effectif d'imposition ; et les changements de cote de crédit.

La liste des facteurs ci-dessus n'est pas exhaustive. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. Les lecteurs sont priés d'examiner attentivement et de tenir compte des diverses informations fournies, notamment, mais sans s'y limiter, des facteurs de risque contenus dans le rapport annuel que Primo dépose sur le formulaire 10-K et dans ses rapports trimestriels déposés sur le formulaire 10-Q, ainsi que dans les autres documents déposés auprès des commissions des valeurs mobilières. Primo ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser ces déclarations en tenant compte de nouvelles informations ou d'événements futurs, sauf si la loi applicable l'exige expressément.

Site Web : www.primowatercorp.com

PRIMO WATER CORPORATION



TABLEAU 1 COMPTES D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS





(en millions de dollars US, sauf le nombre d'actions et les montants par action,

PCGR des États-Unis)





Non audités























Pour le trimestre clos le

28 mars 2020

30 mars 2019 Chiffre d'affaires, montant net $ 474,2

$ 427,7 Coût des ventes 200,9

184,6 Bénéfice brut 273,3

243,1 Frais de vente, frais généraux et dépenses administratives 255,1

235,8 Perte sur la cession d'immobilisations corporelles, montant net 1,4

1,9 Coûts d'acquisition et d'intégration 20,8

4,7 Résultat (perte) d'exploitation (4,0)

0,7 Autres charges, montant net 7,0

5,5 Frais d'intérêt, montant net 19,7

19,3 Perte provenant des activités poursuivies avant impôts sur le revenu (30,7)

(24,1) Économie d'impôts (3,3)

(1,4) Perte nette provenant des activités poursuivies $ (27,4)

$ (22,7) Résultat net des activités abandonnées, net d'impôts sur le revenu 30,9

3,0 Résultat (perte) net(te) $ 3,5

$ (19,7)







Résultat (perte) net(te) par action ordinaire





De base :





Activités poursuivies $ (0,19)

$ (0,17) Activités abandonnées $ 0,22

$ 0,03 Résultat (perte) net(te) $ 0,02

$ (0,14) Diluée :





Activités poursuivies $ (0,19)

$ (0,17) Activités abandonnées $ 0,22

$ 0,03 Résultat (perte) net(te) $ 0,02

$ (0,14)







Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (en milliers)





De base 141 139

135 948 Diluées 141 139

135 948

PRIMO WATER CORPORATION



TABLEAU 2 BILAN CONSOLIDÉ





(en millions de dollars US, sauf les montants par action, PCGR des

États-Unis)





Non audités















28 mars 2020

28 décembre 2019 ACTIF





Actif à court terme





Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 112,2

$ 156,9 Comptes débiteurs, déduction faite d'une allocation de 14,1 $ (8,8 $ au 28

décembre 2019) 282,7

216,7 Stocks 75,3

62,9 Charges payées d'avance et autres actifs à court terme 23,9

19,1 Actif à court terme des activités abandonnées —

186,7 Total de l'actif à court terme 494,1

642,3 Immobilisations corporelles, montant net 688,7

558,1 Actifs liés au droit d'utilisation des contrats de location simple 181,7

185,7 Écart d'acquisition 1 379,8

1 047,5 Actifs incorporels, montant net 947,5

597,0 Autres actifs à long terme, montant net 27,3

20,5 Actif à long terme des activités abandonnées —

339,8 Actif total $ 3 719,1

$ 3 390,9 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES





Passif à court terme





Emprunts à court terme 127,4

92,4 Tranche à court terme de la dette à long terme 9,5

6,9 Comptes créditeurs et passif transitoire 459,5

370,6 Obligations au titre de contrats de location en cours 37,5

36,5 Passif à court terme des activités abandonnées —

101,2 Total du passif à court terme 633,9

607,6 Dette à long terme 1 270,9

1 259,1 Obligations au titre de contrats de location 150,2

155,2 Passif d'impôts différés 124,8

90,6 Autres passifs à long terme 58,6

58,7 Passif à long terme des activités abandonnées —

53,5 Passif total 2 238,4

2 224,7 Capitaux propres





Actions ordinaires, sans valeur nominale - 159 825 718 (134 803 211 au

28 décembre 2019) émises 1 262,7

892,3 Capital versé supplémentaire 71,5

77,4 Bénéfices non distribués 244,9

265,0 Cumul des autres éléments de perte globale (98,4)

(68,5) Total des capitaux propres 1 480,7

1 166,2 Total du passif et des capitaux propres $ 3 719,1

$ 3 390,9

PRIMO WATER CORPORATION



TABLEAU 3 ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE





(en millions de dollars US, PCGR des États-Unis)





Non audités







Pour le trimestre clos le

28 mars

2020

30 mars

2019







Flux de trésorerie issus des activités opérationnelles des activités poursuivies :





Résultat (perte) net(te) $ 3,5

$ (19,7) Résultat net des activités abandonnées, net d'impôts sur le revenu 30,9

3,0 Perte nette provenant des activités poursuivies $ (27,4)

$ (22,7) Ajustements visant à rapprocher la perte nette provenant des activités poursuivies aux

flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles :





Dépréciation et amortissement 45,0

39,7 Amortissement des frais de financement 0,9

0,8 Rémunérations versées en actions 2,4

3,3 Allocation pour impôts sur le revenu différés (3,5)

(5,2) Perte sur la vente d'une entreprise —

5,4 Perte sur la cession d'immobilisations corporelles, montant net 1,4

1,9 Autres éléments hors trésorerie 6,0

0,2 Variation de l'actif et du passif d'exploitation, déduction faite des acquisitions :





Comptes débiteurs (28,9)

(1,3) Stocks (0,6)

(2,8) Charges payées d'avance et autres actifs à court terme (1,5)

(1,6) Autres actifs 0,7

0,6 Comptes créditeurs, passif transitoire et autres passifs 10,2

(3,2) Trésorerie nette issue des activités opérationnelles des activités poursuivies 4,7

15,1 Flux de trésorerie issus des activités d'investissement des activités poursuivies :





Acquisitions, montant net des liquidités reçues (422,6)

(3,7) Acquisitions d'immobilisations corporelles (34,9)

(22,0) Acquisitions d'actifs incorporels (3,0)

(1,9) Produits de la vente d'immobilisations corporelles 0,3

1,1 Produits de cession d'activités, montant net de la trésorerie cédée —

50,5 Trésorerie nette (affectée aux) provenant des activités d'investissement des activités poursuivies (460,2)

24,0 Flux de trésorerie issus des activités de financement des activités poursuivies :





Remboursement de la dette à long terme (2,7)

(1,5) Produits des emprunts à court terme 135,9

25,0 Remboursement des emprunts à court terme (109,9)

(52,8) Émission d'actions ordinaires 0,6

0,4 Actions ordinaires rachetées et annulées (31,9)

(11,0) Frais de financement (2,5)

— Frais d'émission d'actions (1,1)

— Dividendes versés aux actionnaires ordinaires (9,8)

(8,2) Paiement de la contrepartie reportée pour les acquisitions (0,2)

— Autres activités de financement 8,8

1,4 Trésorerie nette issue des activités de financement des activités poursuivies (12,8)

(46,7) Flux de trésorerie liés aux activités abandonnées :





Activités opérationnelles des activités abandonnées (17,3)

8,5 Activités d'investissement des activités abandonnées 394,5

(19,1) Activités de financement des activités abandonnées (0,1)

— Trésorerie nette issue des (affectée aux) activités abandonnées 377,1

(10,6) Effet des variations du change de devise sur la trésorerie (2,1)

1,3 Diminution nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités

soumises à restrictions (93,3)

(16,9) Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions, début de la

période 205,5

170,8 Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions, fin de la

période 112,2

153,9 Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions issu(e)s des

activités abandonnées, fin de la période —

31,0 Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions, issu(e)s des

activités poursuivies, fin de la période $ 112,2

$ 122,9

PRIMO WATER CORPORATION



TABLEAU 4 INFORMATIONS SECTORIELLES





(en millions de dollars US, PCGR des États-Unis)





Non audités















Pour le trimestre clos le

28 mars 2020

30 mars 2019 Chiffre d'affaires





Eau en direct / Échange d'eau $ 295,2



$ 264,2

Recharge d'eau / Filtration d'eau 30,8



15,3

Autres ventes d'eau au détail 55,4



50,8

Distributeurs d'eau 5,9



—

Autres 86,9



90,2

Solutions d'eau $ 474,2



$ 420,5









Tous les autres —



7,2

Total (a) $ 474,2



$ 427,7









Marge brute





Eau en direct / Échange d'eau 72,1 %

72,8 % Recharge d'eau / Filtration d'eau 72,1 %

86,9 % Autres ventes d'eau au détail 14,6 %

12,0 % Distributeurs d'eau 3,4 %

— % Autres 34,5 %

34,5 % Solutions d'eau 57,6 %

57,7 %







Tous les autres — %

4,2 % Total 57,6 %

56,8 %







Frais de vente, frais généraux et dépenses administratives





Solutions d'eau $ 245,3



$ 224,5

Tous les autres 9,8



11,3

Total $ 255,1



$ 235,8









Résultat (perte) d'exploitation





Solutions d'eau $ 21,5



$ 14,0

Tous les autres (25,5)



(13,3)

Total $ (4,0)



$ 0,7









Dépréciation et amortissement





Solutions d'eau $ 44,9



$ 39,6

Tous les autres 0,1



0,1

Total $ 45,0



$ 39,7









(a) Primo Water Corporation englobe les segments d'activité suivants : Solutions d'eau (qui comprend nos entreprises DSS,

Aquaterra, Mountain Valley, Eden, Aimia et Primo historique) et Tous les autres (qui comprend d'autres

dépenses accessoires et notre entreprise Cott Beverages LLC, qui a été vendue au premier trimestre 2019).

PRIMO WATER CORPORATION TABLEAU 5 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES - NON CONFORMES AUX PCGR – ANALYSE DU CHIFFRE

D'AFFAIRES ET DU BÉNÉFICE BRUT PAR

SEGMENT D'ACTIVITÉ

(en millions de dollars US, sauf montants en pourcentage)

Non audités























Pour le trimestre clos le 28 mars 2020

Solutions

d'eau

Tous les

autres

Primo (a) Variation du chiffre d'affaires $ 53,7



$ (7,2)



$ 46,5

Incidence du change de devises (b) $ 0,2



$ —



$ 0,2

Variation à l'exclusion du change de devises $ 53,9



$ (7,2)



$ 46,7

Variation en pourcentage du chiffre d'affaires 12,8 %

(100,0) %

10,9 % Variation en pourcentage du chiffre d'affaires à l'exclusion du

change de devises 12,8 %

(100,0) %

10,9 %













Pour le trimestre clos le 28 mars 2020

Solutions

d'eau

Tous les

autres

Primo (a) Variation du bénéfice brut $ 30,5



$ (0,3)



$ 30,2

Incidence du change de devises (b) $ 0,1



$ —



$ 0,1

Variation à l'exclusion du change de devises $ 30,6



$ (0,3)



$ 30,3

Variation en pourcentage du bénéfice brut 12,6 %

(100,0) %

12,4 % Variation en pourcentage du bénéfice brut à l'exclusion du

change de devises 12,6 %

(100,0) %

12,5 %











(a) Primo Water Corporation englobe les segments d'activité suivants : Solutions d'eau (qui comprend nos entreprises DSS,

Aquaterra, Mountain Valley, Eden, Aimia et Primo historique) et Tous les autres (qui comprend d'autres dépenses

accessoires et notre entreprise Cott Beverages LLC, qui a été vendue au premier trimestre 2019).

(b) L'incidence du change de devises correspond à l'écart entre le chiffre d'affaires de la période considérée et le bénéfice

brut converti en utilisant les taux de change moyens de la période considérée, moins le chiffre d'affaires de la période

considérée et le bénéfice brut converti en utilisant les taux de change moyens de la période précédente.

PRIMO WATER CORPORATION TABLEAU 6 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES - NON CONFORMES AUX PCGR – BÉNÉFICE AVANT INTÉRÊTS, IMPÔTS,

DÉPRÉCIATION

ET AMORTISSEMENT (EBITDA)





(en millions de dollars US)





Non audités















Pour le trimestre clos le

28 mars 2020

30 mars 2019







Perte nette provenant des activités poursuivies $ (27,4)

$ (22,7) Frais d'intérêt, montant net 19,7

19,3 Économie d'impôts (3,3)

(1,4) Dépréciation et amortissement 45,0

39,7 EBITDA $ 34,0

$ 34,9







Coûts d'acquisition et d'intégration (a), (b) 20,8

4,7 Coûts des rémunérations versées en actions (c) 2,4

3,1 Pertes sur le change de devises et autres pertes, montant net (d) 6,3

1,0 Perte sur la cession d'immobilisations corporelles, montant net (e) 1,4

1,9 Perte sur la vente d'une entreprise (f) —

5,4 Autres ajustements, montant net (g) 5,5

2,7 EBITDA ajusté $ 70,4

$ 53,7







(a) Comprend de coûts de rémunérations versées en actions de 0,2 million de dollars pour le trimestre clos le 30 mars 2019,

en lien avec les primes octroyées dans le cadre de l'acquisition de notre entreprise Eden.







Pour le trimestre clos le

Emplacement dans les comptes

d'exploitation consolidés

28 mars

2020 30 mars

2019





(non audité) (b) Coûts d'acquisition et d'intégration Coûts d'acquisition et d'intégration

$ 20,8 $ 4,7 (c) Coûts des rémunérations versées en

actions Frais de vente, frais généraux et

dépenses administratives

2,4 3,1 (d) Pertes sur le change de devises et autres

pertes, montant net (d) Autres charges, montant net

6,3 1,0 (e) Perte sur la cession d'immobilisations

corporelles, montant net Perte sur la cession d'immobilisations

corporelles, montant net

1,4 1,9 (f) Perte sur la vente d'une entreprise Autres charges, montant net

— 5,4 (g) Autres ajustements, montant net Autres charges, montant net

0,7 (0,3)

Frais de vente, frais généraux et

dépenses administratives

4,6 3,4

Coût des ventes

0,2 6,8

Chiffre d'affaires, montant net

— (7,2)

PRIMO WATER CORPORATION

TABLEAU 7 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES - NON CONFORMES AUX PCGR – TRÉSORERIE DISPONIBLE ET

TRÉSORERIE DISPONIBLE AJUSTÉE (en millions de dollars US)



Non audités













Pour le trimestre clos le

28 mars 2020

30 mars 2019







Trésorerie nette issue des activités opérationnelles des activités poursuivies $ 4,7

$ 15,1 Moins : Acquisitions d'immobilisations corporelles (34,9)

(22,0) Trésorerie disponible $ (30,2)

$ (6,9)







Plus :





Coûts à payer d'acquisition et d'intégration 12,0

4,2 Coûts à payer de transaction réglés pour le compte de la société acquise 13,4

— Trésorerie disponible ajustée $ (4,8)

$ (2,7)

PRIMO WATER CORPORATION

TABLEAU 8 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES - NON CONFORMES AUX PCGR – ANALYSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES (en millions de dollars US)



Non audités















Primo (a)

Pour le trimestre clos le

28 mars 2020

30 mars 2019







Chiffre d'affaires, montant net $ 474,2



$ 427,7 Cession des activités de Cott Beverages LLC $ —



$ (7,2) Chiffre d'affaires ajusté $ 474,2



$ 420,5 Variation du chiffre d'affaires ajusté $ 53,7





Variation en pourcentage du chiffre d'affaires ajusté 12,8 %



Incidence du change de devises (b) $ 0,2





Variation en pourcentage du chiffre d'affaires ajusté à l'exclusion de l'incidence

du change de devises 12,8 %











(a) Primo Water Corporation englobe les segments d'activité suivants : Solutions d'eau (qui comprend nos entreprises DSS,

Aquaterra, Mountain Valley, Eden, Aimia et Primo historique) et Tous les autres (qui comprend d'autres dépenses

accessoires et notre entreprise Cott Beverages LLC, qui a été vendue au premier trimestre 2019).

(b) L'incidence du change de devises correspond à l'écart entre le chiffre d'affaires de la période considérée, converti en

utilisant les taux de change moyens de la période considérée, moins le chiffre d'affaires de la période considérée, converti

en utilisant les taux de change moyens de la période précédente.

PRIMO WATER CORPORATION TABLEAU 9 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES - NON CONFORMES AUX PCGR



(en millions de dollars US)









Non audités











Pour le trimestre clos le

28 mars 2020

Primo

Activités cédées (a)

Ajusté











Chiffre d'affaires, montant net $ 474,2



$ —

$ 474,2

Coût des ventes 200,9



—

200,9

Bénéfice brut 273,3



—

273,3

Marge brute % 57,6 %





57,6 %











Frais de vente, frais généraux et dépenses administratives 255,1



—

255,1

Frais de vente, frais généraux et dépenses administratives

en % du chiffre d'affaires 53,8 %





53,8 % Perte sur la cession d'immobilisations corporelles, montant net 1,4



—

1,4

Coûts d'acquisition et d'intégration 20,8



—

20,8

Perte d'exploitation $ (4,0)



$ —

$ (4,0)













Autres charges, montant net 7,0



—

7,0

Dépréciation et amortissement 45,0



—

45,0

EBITDA 34,0



—

34,0













Ajustements 36,4



—

36,4

EBITDA ajusté $ 70,4



$ —

$ 70,4















Pour le trimestre clos le

30 mars 2019

Primo

Activités cédées (a)

Ajusté











Chiffre d'affaires, montant net $ 427,7



$ 7,2

$ 420,5

Coût des ventes 184,6



6,9

177,7

Bénéfice brut 243,1



0,3

242,8

Marge brute % 56,8 %





57,7 %











Frais de vente, frais généraux et dépenses administratives 235,8



1,3

234,5

Frais de vente, frais généraux et dépenses administratives

en % du chiffre d'affaires 55,1 %





55,8 % Perte sur la cession d'immobilisations corporelles, montant net 1,9



—

1,9

Coûts d'acquisition et d'intégration 4,7



—

4,7

Résultat (perte) d'exploitation $ 0,7



$ (1,0)

$ 1,7













Autres charges (revenus), montant net 5,5



(0,3)

5,8

Dépréciation et amortissement 39,7



0,1

39,6

EBITDA 34,9



(0,6)

35,5













Ajustements 18,8



0,6

18,2

EBITDA ajusté $ 53,7



$ —

$ 53,7













(a) Cott Beverages LLC











PRIMO WATER CORPORATION TABLEAU 10 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES - NON CONFORMES AUX PCGR – BÉNÉFICE AVANT INTÉRÊTS, IMPÔTS,

DÉPRÉCIATION ET

AMORTISSEMENT (EBITDA) ET EBITDA AJUSTÉ PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ (en millions de dollars US)









Non audités











Pour le trimestre clos le 28 mars 2020

Solutions

d'eau

Tous les

autres

Total











Résultat (perte) d'exploitation $ 21,5

$ (25,5)

$ (4,0) Autres charges, montant net 7,0

—

7,0 Dépréciation et amortissement 44,9

0,1

45,0 EBITDA (a) $ 59,4

$ (25,4)

$ 34,0











Coûts d'acquisition et d'intégration 5,2

15,6

20,8 Coûts des rémunérations versées en actions 1,2

1,2

2,4 Pertes sur le change de devises et autres pertes, montant

net 6,2

0,1

6,3 Perte sur la cession d'immobilisations corporelles, montant

net 1,4

—

1,4 Autres ajustements, montant net (b) 4,4

1,1

5,5 EBITDA ajusté $ 77,8

$ (7,4)

$ 70,4













Pour le trimestre clos le 30 mars 2019

Solutions

d'eau

Tous les

autres

Total











Résultat (perte) d'exploitation $ 14,0

$ (13,3)

$ 0,7 Autres charges (revenus), montant net (0,5)

6,0

5,5 Dépréciation et amortissement 39,6

0,1

39,7 EBITDA (a) $ 54,1

$ (19,2)

$ 34,9











Coûts d'acquisition et d'intégration 2,4

2,3

4,7 Coûts des rémunérations versées en actions 0,9

2,2

3,1 Pertes sur le change de devises et autres pertes, montant

net 0,1

0,9

1,0 Perte sur la cession d'immobilisations corporelles, montant

net 1,9

—

1,9 Perte sur la vente d'une entreprise (c) —

5,4

5,4 Autres ajustements, montant net (d) 0,6

2,1

2,7 EBITDA ajusté $ 60,0

$ (6,3)

$ 53,7











(a) L'EBITDA par secteur d'activité est calculé à partir du résultat d'exploitation, car le résultat d'exploitation est la mesure

des performances régulièrement examinée par le principal décideur en matière d'exploitation lors de l'évaluation des

performances de nos secteurs à présenter.

(b) L'incidence du poste Autres ajustements, montant net pour Solutions d'eau, comprend des dépenses d'un montant de

3,5 millions de dollars inscrites au poste Frais de vente, frais généraux et dépenses administratives, des dépenses d'un

montant de 0,2 million de dollars inscrites au poste Coût des ventes, et des pertes nettes de 0,7 million de dollars inscrites

au poste Autres charges, montant net dans les comptes d'exploitation consolidés. L'incidence du poste Autres ajustements,

montant net pour Tous les autres, est inscrite au poste Frais de vente, frais généraux et dépenses administratives dans les

comptes d'exploitation consolidés.

(c) Le poste Perte sur la vente de l'entreprise Cott Beverages LLC, qui a été vendue le 8 février 2019, est inscrit au poste

Autres charges, montant net dans les comptes d'exploitation consolidés.

(d) L'incidence du poste Autres ajustements, montant net pour Solutions d'eau, est inscrite au poste Frais de vente, frais

généraux et dépenses administratives dans les comptes d'exploitation consolidés. L'incidence du poste Autres ajustements,

montant net pour Tous les autres, comprend des dépenses d'un montant de 1,7 million de dollars inscrites au poste Frais de

vente, frais généraux et dépenses administratives dans les comptes d'exploitation consolidés et une incidence nette de

0,4 million de dollars sur nos activités liée à la cession de l'entreprise Cott Beverages LLC après un ajustement de

0,2 million de dollars des rémunérations versées en actions.

PRIMO HISTORIQUE TABLEAU 11 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES - NON CONFORMES AUX PCGR – ANALYSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES PRO

FORMA (en millions de dollars US, sauf montants en pourcentage)



Non audités





















Primo historique (a)





Pour le mois clos





31 mars 2020

31 mars 2019

Variation











Chiffre d'affaires Échange d'eau $ 12,9

$ 6,7

92,5 %











Chiffre d'affaires Distributeurs d'eau $ 6,5

$ 5,9

10,2 %























(a) Le 2 mars 2020, la société a finalisé l'acquisition de la société Primo historique. Les résultats de Primo historique pour

les opérations du 2 mars 2020 au 28 mars 2020 sont inclus dans nos résultats consolidés. Le chiffre d'affaires pour le mois

se terminant le 31 mars 2019 est uniquement imputable à l'activité de Primo historique. Avant l'acquisition, Primo historique

fonctionnait sur la base d'une clôture fiscale par mois civil. Les résultats pro forma pour le mois de mars sont présentés sur

la base d'un mois civil à des fins de comparabilité.

